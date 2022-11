100 millions dans ses caisses, le PSG remercie l'UEFA !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, et Nasser Al-Khelaifi se frotte déjà les mains, car l'UEFA sera généreuse.

Le Paris Saint-Germain a beau s’être classé « seulement » deuxième de son groupe, une nouvelle fois le club de la capitale se qualifie pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Cette régularité permet à l’indice UEFA de la France d’être toujours à un niveau respectable, mais surtout au PSG de pouvoir s’assurer des répercussions financières de plus en plus confortables. Pour preuve, selon l’Observatoire du Sport Business, les champions de France auront droit au plus gros chèque à la sortie de cette première phase. Au total, le club de Nasser Al-Khelaifi a déjà la certitude de toucher 98,04 millions d’euros, devant le Real Madrid qui peut compter sur 96,63 millions d’euros et Manchester City (89,69 millions d’euros). Si le PSG prend un tel chèque, c’est grâce à ses performances, mais surtout à sa régularité à ce niveau, ainsi que l’absence d’une troisième équipe française en Ligue des champions.

Le PSG s'assure 100 millions d'euros et ce n'est pas fini

💸 1 Chiffre & du Sport | Redistribution #UEFA



🥇98,04 M€ pour le #PSG après la phase de poule.

Effets cumulés du "Market Pool", de la présence régulière en C1 et de n'avoir que 2 clubs 🇫🇷 dans la compétition



🥈96,93 M€ #RealMadrid

🥉89,69 M€ #ManCity



Plus de détail 👇 pic.twitter.com/8pIGpa4sP6 — Observatoire du Sport Business (@Obs_Sport_Biz) November 4, 2022

Le média spécialisé détaille que sa prime de participation, les quatre victoires et deux nuls du Paris Saint-Germain dans sa poule lui rapporteront 39,04 millions, d’euros, et que grâce à son coefficient ce sont 29,56 millions d’euros qui s’ajouteront à cette somme. Mais ce sont surtout les droits TV et marketing qui vont faire gonfler ce jackpot et faire la différence. Le PSG a déjà la certitude de prendre 29ME, là où le Real Madrid touchera 21,9M, Manchester City 20,3ME et le Bayern Munich….9,8ME. Reste désormais à savoir jusqu'où iront Kylian Mbappé cette saison en Ligue des champions, chaque tout supplémentaire rapportant un peu plus de 10 millions d'euros, le vainqueur de la C1 s'assurant 20 millions d'euros en plus. Bien évidemment, tout cela paraît énorme, mais doit être relativisé dans la mesure où selon certaines indiscrétions, le budget du Paris Saint-Germain serait dans le rouge de près de 350 millions d'euros. Ces 100 millions déjà acquis ne seront donc pas de trop.