LdC : Le PSG fait le boulot à Turin mais n'est pas premier !

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, groupe H, 6e journée

Juventus Stadium

Juventus-PSG 1-2

Buts : Bonucci (39e) pour la Juventus ; Mbappé (13e), Mendes (69e) pour le PSG

Le PSG l'a emporté 2-1 à Turin face à la Juventus. Un succès logique qui devait lui assurer la première place mais Benfica a fait plus fort dans l'autre match.

Dans un stade où aucun club français n'est jamais venu gagner, le PSG ne devait pas se rater alors que la première place du groupe était en jeu avec Benfica. Mais, les Parisiens étaient bousculés d'entrée par une Juventus pourtant remaniée. Les bons retours défensifs parisiens venaient heureusement priver Milik d'une occasion. Derrière, Mbappé offrait une bouffée d'air frais à ses partenaires. Le prodige s'amusait avec Gatti et Locatelli avant d'envoyer une frappe chirurgicale frapper le poteau turinois avant d'entrer dans le but. Un but qui ne décourageait pas la Juve. Locatelli s'essayait de loin (17e) puis Miretti était contrée de justesse par Marquinhos (34e). Finalement, l'égalisation arrivait juste avant le repos. Locatelli déposait le ballon sur la tête de Cuadrado, Donnarumma était trop court et Bonucci concluait d'un tacle à bout portant.

40 - Â l’âge de 23 ans, 10 mois et 13 jours, Kylian Mbappé devient le plus jeune joueur à atteindre la barre des 40 buts dans l’histoire de la Ligue des Champions, dépassant Lionel Messi (24 ans, 4 mois et 8 jours en novembre 2011). Supersonique. #JUVPSG pic.twitter.com/1IPzKtF7JO — OptaJean (@OptaJean) November 2, 2022

Vexé de sa décevante première période, le PSG revenait des vestiaires avec plus de conviction. Les Parisiens accentuaient leur possession de balle et étouffaient la Juve. Mbappé tentait une frappe vicieuse, captée non sans mal par Szczesny (60e). Dix minutes plus tard, le Polonais ne pouvait rien face à Nuno Mendes, lancé par Mbappé, qui croisait bien sa frappe pour remettre en tête le PSG. Les Parisiens n'étaient plus trop inquiétés par la suite, à part un but de Locatelli refusé pour un hors-jeu clair (78e). Ils s'assuraient la victoire mais pas la première place du groupe puisque dans le même temps Benfica pulvérisait Haifa en Israel (6-1).