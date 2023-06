100 millions d'euros dans le vent, le PSG en pleurs

Dans : PSG.

En quête d'un nouveau numéro 9 avec le possible départ de Kylian Mbappé, le PSG multiplie les offensives pour rapidement combler ce vide en attaque. Après l'échec Harry Kane, Paris a pris un autre stop par Naples.

Le PSG a des intentions très claires sur ce marché des transferts. Trouver un pur attaquant de pointe. Le club de la capitale a jeté son dévolu sur Harry Kane ou sur Victor Osimhen. Deux des attaquants les plus prolifiques en Europe et qui sortent chacun d'une saison excellente. Le Bayern Munich est également sur le dossier de l'Anglais et la presse britannique a déjà annoncé que le PSG avait été mis en échec par les Spurs pour le recrutement du joueur de 29 ans. Paris ne perd pas espoir et se tourne donc vers Victor Osimhen. Le Nigérian, vainqueur de la Serie A et couronné d'un titre de meilleur buteur du championnat italien est l'un des joueurs les plus courtisés au monde. Naples repousse pour le moment les offres parisiennes.

Le PSG subit un énième refus mais n'abdique pas

Selon les informations du spécialiste du mercato Ekrem Konur, Naples a décliné une offre de 100 millions d'euros du PSG pour Osimhen. Le club napolitain estime que son joueur vaut beaucoup plus. Le journaliste sportif explique néanmoins que Paris va revenir à la charge avec une offre plus conséquente. Le PSG se prépare à lâcher 130 millions d'euros pour bénéficier des services de l'ancien attaquant du LOSC pour les saisons prochaines. Une somme qui devrait convaincre les dirigeants italiens de laisser partir le chouchou du stade Diego Armando Maradona. Avec le départ de Lionel Messi et la volonté de ne pas prolonger de Kylian Mbappé, Paris doit impérativement recruter des joueurs offensifs, en attendant de résoudre la problématique de l'avenir de Mbappé. Osimhen a de fortes chances de devenir le prochain fer de lance de l'attaque parisienne.