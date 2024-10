Zaha exaspère Lyon, Mama Baldé fait rêver l’OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Peu utilisé à l’OL, qui ne lui a jamais vraiment donné sa chance, Mama Baldé revit à Brest au point de briller en Ligue des Champions. De quoi donner de gros regrets du côté de Lyon, où le rendement de Wilfried Zaha déçoit.

Dans l’obligation de dégraisser son effectif, l’Olympique Lyonnais a vendu Mama Baldé à Brest pour moins de 5 millions d’euros dans les ultimes heures du mercato en août dernier. Un transfert nécessaire pour le club rhodanien alors que Pierre Sage compte déjà une ligne d’attaque surchargée avec Lacazette, Orban, Mikautadze, Cherki, Zaha, Benrahma, Nuamah ou encore Fofana. Malgré un état d’esprit irréprochable et quelques entrées en jeu intéressantes l’an passé, le départ de Mama Baldé n’a pas tiré les larmes aux supporters de l’OL. En revanche, son rendement à Brest est de nature à nourrir quelques regrets.

L’entrée de Mama Baldé face à Salzbourg en Ligue des Champions :



-30 minutes disputées

-4 ballons/20 touchés dans la surface adverse

-85% de passes réussies (8/11)

-1 passe décisive

-63% de duels remportés (5/8)

-67% de dribbles réussis (2/3)

-1 tir (dévié)

-2 ballons récupérés… pic.twitter.com/ei2pDorCY4 — Data OL (@OL_Data) October 1, 2024

Mardi soir, le club breton disputait son deuxième match de Ligue des Champions et à cette occasion, Mama Baldé était sur le banc. Mais son entrée en jeu à 30 minutes de la fin a été une véritable masterclass avec 20 ballons touchés dont 4 dans la surface adverse, 1 passe décisive, 85 % de passes réussies, 67 % de dribbles réussis ou encore 2 ballons récupérés. De quoi enrager du côté de Lyon, où de nombreux supporters préféreraient aujourd’hui pouvoir compter sur Mama Baldé plutôt que sur Wilfried Zaha dans l’effectif.

Mama Baldé laisse des regrets à l'OL

« Un jour faudra vraiment résoudre le mystère des joueurs éclatés chez nous qui explosent après leur départ », « On avait vraiment besoin d aller chercher Zaha ? Mama il faisait bien le job et état d’esprit irréprochable. On a perdu au change », « Il a fait une entrée exceptionnelle », « On a vendu Balde pour récupérer Zaha… », « Zaha n’a pas envie d’être là Balde était aussi nul à Lyon mais au moins il se la donnait » ou encore « Il n'y a aucun monde où Zaha est un meilleur joueur que Baldé, sous Sage » et « Quand tu vois la rentrée de Baldé, c'est à se demander pourquoi l'OL est allé chercher Zaha » peut-on lire sur X, où les supporters lyonnais sont presque nostalgiques de Mama Baldé. On parle pourtant d’un joueur aux stats très peu flatteuses à Lyon avec seulement deux buts inscrits sous les couleurs lyonnaises. Mais son état d’esprit et ses entrées à Brest donnent des regrets dans la capitale des Gaules. Un sentiment qui disparaitra rapidement si Wilfried Zaha répond enfin aux attentes placés en lui… ce qui n’est pas du tout le cas pour le moment.