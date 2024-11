Zaha et l’OL, c’est intenable ‍!

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Recruté en fin d'été par l'OL, Wilfried Zaha ne semble pourtant pas rentrer dans les plans de Pierre Sage. Il pourrait donc déjà quitter le navire rhodanien l'hiver prochain.

Chaque recrue ne peut pas être une réussite et l'OL peut s'en rendre compte avec Wilfried Zaha. L'attaquant ivoirien, prêté par le Galatasaray, peine à avoir du temps de jeu depuis son arrivée dans le Rhône. ll faut dire que la concurrence à son poste est rude, avec les présences notables de Malick Fofana, Rayan Cherki, Saïd Benrahma voire Georges Mikautadze. Son attitude déplait aussi à l'OL. En atteste un nouveau retard à l'entraînement qui l'a un peu plus mis de côté. Car s'il semble mieux s'intégrer à la vie à Lyon, il ne devrait pas faire de vieux os à l'OL... Depuis le début de la saison, seuls Rémy Descamps et Warmed Omari ont d'ailleurs un temps de jeu inférieur au sien.

Zaha et l'OL, ça ne colle pas

Selon L'Equipe, un départ l'hiver prochain lors du marché des transferts devient plus que probable. Si l'OL avait payé 3 millions d'euros à Galatasaray pour se faire prêter Zaha, le club d'Istanbul continue néanmoins de payer la grande partie de son salaire. Plus qu'un flop au mercato, l'ancien de Crystal Palace est aussi une preuve que le recrutement made in John Textor peine parfois à avoir du sens. Pierre Sage va néanmoins composer avec Zaha, au moins jusqu'au début du mercato. Il aura peut-être la chance de s'exprimer d'ici-là, même si les doutes sont assez énormes. A Hoffenheim jeudi soir, malgré le fait que Pierre Sage avait fait tourner, Zaha n'a pas eu la moindre minute de jeu. Reste à savoir si en cas de départ anticipé de l'Ivoirien, l'Olympique Lyonnais décidera ou non de recruter. La saison est encore longue et Lyon devra gérer toutes les compétitions.