Wilfried Zaha et l’OL, c’est officiellement fini

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Prêté par Galatasaray à l’OL en juin dernier, Wilfried Zaha quitte déjà la Ligue 1. Après seulement sept matchs disputés dans notre championnat, l’international ivoirien a été prêté au Charlotte FC aux Etats-Unis.

L’été dernier, John Textor a insisté pour faire venir Wilfried Zaha à l’Olympique Lyonnais. L’idée était plutôt bonne, dans la mesure où le joueur de 32 ans a brillé en Premier League durant de longues années. Surtout, le risque était limité pour l’OL avec un prêt sec d’un an sans option d’achat. L’aventure de Zaha dans la capitale des Gaules a toutefois viré au fiasco avec seulement sept matchs au compteur et un état d’esprit critiquable qui l’a vite éloigné des plans de Pierre Sage. L’aventure est officiellement terminée entre Lyon et Wilfried Zaha puisque le joueur a été prêté par Galatasaray, avec l’accord du club rhodanien, au Charlotte FC aux Etats-Unis. Le club américain a confirmé la nouvelle ce mercredi sur son site internet.

Game-breaker. Headline-maker. Ready to don the Black & Blue.



𝐖𝐈𝐋𝐅𝐑𝐈𝐄𝐃 𝐙𝐀𝐇𝐀 𝐈𝐒 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐋𝐘 𝐅𝐎𝐑 𝐓𝐇𝐄 𝐂𝐑𝐎𝐖𝐍 👑 pic.twitter.com/9Wvt9pyMre — Charlotte FC (@CharlotteFC) January 22, 2025

« Le Charlotte FC a annoncé aujourd'hui que le club avait acquis l'attaquant Wilfried Zaha en prêt de Galatasaray jusqu'au 17 janvier 2026, avec une option de prolongation du prêt jusqu'au 30 juin 2026 » écrit le club américain dans son communiqué. Directeur général du Charlotte FC, Zoran Krneta s’est réjouit de cette arrivée. « Wilfried est un talent de classe mondiale qui a fait ses preuves au plus haut niveau du sport en tant que buteur d'élite et créateur d'occasions. Ses performances en Premier League et au niveau international parlent d'elles-mêmes et nous sommes convaincus que Wilfried peut avoir un impact immédiat en Major League Soccer » a-t-il commenté. Espérons pour son nouveau club que Wilfried Zaha retrouve les couleurs qu’il n’a jamais réussi à retrouver à Lyon.