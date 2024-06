Visite médicale prévue, une recrue surprise à l’OL ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a trouvé son futur défenseur central en Premier League, avec un accord tout proche avec Nottingham Forest pour le transfert de Moussa Niakhaté.

Souvent annoncé comme concurrents pour les places sur le podium et à la lutte sur de nombreuses pistes communes, l’OL et le OM sont bien décidés à entamer ce mercato pied au plancher. Le jour où le club rhodanien passe devant la DNCG pour faire valider son budget, une nouvelle recrue est en finalisation. C’est en tout cas tellement bien parti que les dirigeants lyonnais ont planifié la visite médicale préalable à sa signature, affirme Foot Mercato. Il s’agit de la venue de Moussa Niakhaté, le défenseur central de Nottingham Forest suivi depuis plusieurs jours par l’OL. Tout avance dans le bon sens dans ce dossier qui pourrait donc déboucher sur un accord total dans les prochaines 24 heures, car le créneau pour sa venue à Lyon est prévu pour vendredi en fin de journée.

Nottingham veut vite le vendre

Surprise au mercato, l'OL fonce sur Tomas Handel https://t.co/iGM4PgBQXp — Foot01.com (@Foot01_com) June 27, 2024

Rien n’est encore définitivement bouclé, mais la confiance est de mise dans ce dossier qui permettra de se renforcer dans un secteur où Dejan Lovren n’est plus le bienvenu, tandis que Jake O’Brien pourrait être vendu en Premier League. Tout pourrait donc se passer très vite, aussi parce que Forest a besoin de vendre avant le 30 juin pour des raisons économiques. Le profil du défenseur central sénégalais fait en tout cas l’unanimité à Lyon, alors que le joueur formé à Lille et dans plusieurs clubs du Nord, s’est révélé à Valenciennes et à Metz avant de confirmer à Mayence. Il n’était pas un titulaire cette saison en Angleterre, mais le gaucher a tout de même pris part à 21 matchs. Sa valeur est estimée à 13 millions d’euros, alors que Nottingham avait déboursé 10 millions d’euros pour le faire venir d’Allemagne en 2022. Mais le rugueux défenseur n'a plus qu'un an de contrat, et le club anglais est bien décidé à le vendre cet été.