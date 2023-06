Une star de l'OL en prison ‍? Attention danger

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tandis que l'Olympique Lyonnais doit encore régler son problème avec la DNCG, le club de John Textor pourrait aussi devoir résoudre un souci plus surprenant. Dejan Lovren est en effet inculpé dans son pays et risque la prison.

L’actualité de l’OL s’est déplacée ces dernières heures du côté de Zagreb où Dejan Lovren vient d’être inculpé pour faux témoignage dans le cadre d’une affaire qui remonte à 2017. Selon l’Agence France Presse, le défenseur international croate de Lyon n’est pas le seul à être rattrapé par la justice locale. En effet, Luka Modric, qui vient de prolonger son contrat d’un an avec le Real Madrid, est, lui aussi, inculpé. Les deux stars avaient déjà été inculpées dans ce dossier. Cependant, juste après le Mondial 2018, où la Croatie avait été finaliste malheureux contre la France, tout avait été effacé. Cinq ans après, l’affaire ressort au grand jour. Lovren et Modric sont soupçonnés d’avoir produit un faux témoignage devant la justice lors du procès de l’ancien patron du Dinamo Zagreb, qui a caché des éléments financiers au fisc croate lors du transfert de Lovren à Lyon en 2010 et de Modric à Tottenham en 2008.

Lovren et Modric risquent de la prison

Sur le papier, tout cela semble très vieux et pas réellement inquiétant. Sauf que Zdravko Mamic, le dirigeant du Dinamo Zagreb, a décidé de s’enfuir alors qu’il avait été condamné à six ans et demi de prison pour détournement de fonds au détriment de l’état. Problème pour les deux footballeurs, il s’avère que face à la justice, lors du procès de Mamic, ils auraient produit de faux témoignages en faveur ce dernier. Et en Croatie, ce délit peut vous envoyer en prison de 6 mois à 5 ans. Désormais inculpé, le défenseur croate de l’Olympique Lyonnais va devoir prendre tout cela au sérieux, la justice de son pays ne voulant pas se rater une deuxième fois dans ce dossier. Revenu à l'OL au mercato 2022, et plutôt bon cette saison, Lovren a encore deux ans de contrat avec le club rhodanien.