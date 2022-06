Une situation intenable à l’OL, c’est de pire en pire

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a identifié un manque en défense centrale et s'active pour le combler. Cela risque de faire des dégâts derrière.

Un attaquant et un milieu de terrain, l’Olympique Lyonnais a débuté son marché des transferts en se renforçant. Sans oublier la prolongation de contrat de Thiago Mendes, qui a surpris beaucoup de monde entre Rhône et Saône. Malgré l’absence de qualification pour une prochaine Coupe d’Europe, Peter Bosz attend encore d’autres renforts, notamment en défense centrale. Marcelo est parti définitivement en cours de saison dernière, et Jason Denayer, qui faisait la paire avec le Brésilien par le passé, a aussi pris la porte. Le Belge a décidé de ne pas prolonger son contrat, terminant ce dernier en roue libre sur blessure ces derniers mois. Le Diable Rouge est parti pour rejoindre Galatasaray, qui a profité pleinement de son arrivée sans indemnité pour lui faire une belle offre contractuelle.

Boateng poussé dehors par l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Néanmoins, comme le souligne Le Progrès, ce secteur de jeu est loin d’être dépourvu, et cela donne lieu à une situation qui pourrait devenir très compliquée dans les semaines à venir. En effet, pour les deux postes, l’OL compte quatre joueurs en la personne de Damien Da Silva, Jérôme Boateng, Castello Lukeba et Sinaly Diomandé. Tout le monde ne pourra pas y trouver son compte, d’autant plus que les dirigeants lyonnais font le forcing pour convaincre Issa Diop (West Ham) ou un autre défenseur central, de renforcer leur équipe. Un « embouteillage » selon Le Progrès qui pourrait avoir comme conséquence de provoquer la sortie de Jérôme Boateng. Pour le moment, l’Allemand attend de faire un point sur sa situation avec ses dirigeants, mais ne pousse pas vraiment pour partir. Néanmoins, si Peter Bosz lui confie qu’il ne croit pas en lui pour la saison à venir, l’ancien du Bayern Munich sera assez intelligent pour tenter de continuer sa carrière ailleurs, et éviter de passer plusieurs mois sur le banc de touche. De quoi décongestionner un secteur qui risque d'être en sureffectif avec un seul match par semaine toute la saison.