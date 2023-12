Un mercato encore plus fou que prévu à l’OL ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Dernier de Ligue 1, l'OL mise sur son nouvel entraineur Pierre Sage pour sauver les meubles. Mais le propriétaire John Textor l'annonce, le mercato sera ambitieux pour faire remonter l'équipe.

Un an après son arrivée à l’Olympique Lyonnais, John Textor a pour la première fois les mains libres pour recruter. Tout juste arrivé en janvier 2023, il n’avait pas pu faire ce qu’il voulait, notamment parce que Jean-Michel Aulas et ses dirigeants étaient en charge. L’été dernier, après avoir fait le ménage dans l’organigramme, il avait été coincé par la DNCG. Cette fois-ci, le propriétaire de l’OL promet le feu et devrait avoir au moins 50 millions d’euros à dépenser. Une somme que l’Américain juge minimale, car elle peut grimper en fonction des ventes réalisées également. Pas sûr que la valeur des joueurs lyonnais ait beaucoup augmenté ces dernières semaines, mais le mercato promet d’être actif.

Lyon-Brésil, le trafic aérien va bien marcher

Il y a en effet des mouvements prévus à de nombreux postes, et même plus que ce qui était annoncé. Un nouveau gardien va arriver du Brésil, Henrique est désormais poussé vers la sortie au poste d’arrière gauche et il va y avoir des défenseurs centraux inutilisés. La doublure de Tagliafico, Henrique, va être remplacée par une recrue, confirme Foot Mercato. Jeffinho est aussi annoncé sur le départ, et devrait comme Henrique rejoindre Botafogo, un autre club de la galaxie Textor.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Au niveau des arrivées, les pistes sont très nombreuses, et parfois très ambitieuses comme Aguerd ou Benrahma de West Ham. L’OL est bien décidé à tenter sa chance dans le dossier Moses Simon et pourquoi pas Hugo Ekitike, qui se dirige vers la Premier League mais laisse toutes les portes ouvertes. Ce sont au total, selon les dires de John Textor, un minimum de six joueurs qui devraient signer à Lyon, et l’élément clé sera de trouver des éléments dans la force de l’âge, ni trop jeune ni trop âgés.

Dans l’autre sens, celui des départs, il pourrait aussi y avoir des surprises avec une écoute des offres pour quasiment tous les joueurs de l’effectif. Cela vaut pour le gang des Lyonnais avec Tolisso, Lacazette et même Lopes, sans oublier un Cherki décevant depuis trop longtemps. Un seul joueur est jugé invendable, il s’agit d’Ernest Nuamah, qui a été acheté très cher cet été et n’a pas des performances telles que sa valeur a pu augmenter.