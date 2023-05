L'OL scandalisé par l'attaque lunaire du PSG

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Dimanche, l'OL féminin a remporté le titre en battant le PSG 1-0. Toutefois, après la rencontre, la défaite ne passait pas chez l'entraîneur parisien. Gérard Prêcheur a critiqué ouvertement le jeu produit par les Lyonnaises. Une frustration qui n'est pas totalement passée dans le Rhône.

On décrit souvent le football féminin comme plus fair-play que son homologue masculin. Toutefois, après le choc PSG-OL dimanche soir, la tension a rarement été aussi présente dans le discours d'un entraîneur. Le succès lyonnais 1-0 et le 16e titre national gagné par les Fenottes n'a pas été digéré par l'entraîneur parisien Gérard Prêcheur, ex-coach de l'OL par ailleurs (2014-2017). Il a été très critique sur le jeu de son ancienne équipe devant la presse. « En tant que passionné de foot féminin, en 23 ans dans ce milieu j'ai essayé de faire du jeu partout où je suis passé, pour que le foot féminin attire le monde et soit beau. Et là, voir une équipe comme Lyon, championne de France et d'Europe produire un tel jeu, ça me frustre. Franchement, je me dis Prêcheur t'as travaillé pour rien, tu vas partir et personne sera là pour te remplacer. Ce n'est pas avec ce type de football qu'on va attirer du monde », a t-il lâché.

Bompastor a moyennement apprécié

Une sortie violente et étonnante même sous le coup de la déception. Présente sur le plateau d'OL Play, Sonia Bompastor l'entraîneure de l'OL a réagi à la sortie de son collègue, qu'elle avait côtoyé dans le staff lyonnais dès 2014. Elle a essayé de relativiser ses propos mais elle n'a pu cacher sa déception. Elle n'a pas apprécié les attaques de son ami, lesquelles la visent finalement. Elle a promis d'aller en parler avec lui, le moment venu seulement.

🎙️ La réaction de 𝗦𝗼𝗻𝗶𝗮 𝗕𝗼𝗺𝗽𝗮𝘀𝘁𝗼𝗿 suite aux propos de l'entraîneur du PSG, Gérard Prêcheur, sur le plateau d'OLNS ce soir ! 🔴🔵



« Gérard, c’est quelqu’un que je connais bien. Je pense qu’à la fin du match, il y avait énormément de déception et de frustration pour lui. C’est quelqu’un qui parfois ne mâche pas ses mots. Après, j’aurais préféré que, sur le plan du respect, il puisse ne pas critiquer l’Olympique Lyonnais ou en tout cas ce que je peux proposer en tant que coach. Je me serais pas permise de le faire maintenant c’est un choix de sa part. Il est dans un moment un peu difficile, il aurait aimé avoir le poste en Equipe de France. C’est vrai qu’on a souffert par moments dimanche mais si on regarde les stats, on peut aussi mener 2-0 à la mi-temps. Le haut niveau c’est aussi d’être efficace et de gagner des titres. Je m’expliquerai avec lui, je le respecte et je lui laisse le temps de digérer. Il doit avoir des informations que je n’ai pas pour réagir comme cela. Je trouve cela dommage mais j’aurai une explication avec lui », a t-elle indiqué. Une manière de calmer les choses et d'éteindre l'incendie pour ne pas créer une possible brouille OL-PSG dont le foot féminin français n'a pas besoin en cette période pré-Mondial.