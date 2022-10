Un joueur en dépression à l'OL, sa carrière tenait à un fil

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

En grande difficulté en Ligue 1 cette saison, l'OL est au cœur de la tourmente. Un joueur de l'effectif a récemment confié avoir été en dépression pendant un long moment en raison de ses blessures à répétition.

L'OL de Laurent Blanc fera sa première ce dimanche 16 octobre en Ligue 1 contre Rennes pour la 100e confrontation entre les deux équipes. Un match décisif pour Lyon, neuvième de la Ligue 1 mais forcément spécial pour Jeff Reine-Adelaïde qui s'est gravement blessé face aux Bretons en décembre 2019. Alors qu'il réalisait un début de saison très prometteur à cette époque, le jeune milieu de terrain a subi une rupture des ligaments croisés qui l'a éloigné des terrains pendant un an et demi. Après cette terrible déconvenue, l'ancien joueur d'Arsenal a été prêté un an à l'OGC Nice pour se relancer. Malheureusement, le natif de Champigny-sur-Marne a été victime d'une deuxième blessure grave en février 2021 qui l'a obligé à passer par la case opération. Cette période a été particulièrement dure pour Jeff Reine-Adelaïde qui a confié au média Carré avoir traversé une période de dépression.

La descente aux enfers de Reine-Adelaïde

« À ce moment-là, c’est la période de Covid. Je me retrouve tout seul dans un lit d’hôpital pendant un mois, sans famille, sans amis, juste le téléphone à la main ou ma tablette pour regarder des films. J’ai eu un coup dur mental. On pourrait parler d’une dépression. Le temps d’acceptation a été long parce que je me suis posé beaucoup de questions. J'ai pensé à arrêter ma carrière » a avoué le joueur de 24 ans qui depuis tente de s'imposer de nouveau dans l'équipe lyonnaise et de retrouver son niveau lors de son arrivée à l'OL. Une nouvelle fois, la santé mentale d'un joueur a été mise à rude épreuve après avoir subi une blessure pouvant endommager son corps ainsi que sa carrière. Le milieu de terrain est désormais soigné, mais garde encore des séquelles de cette période délicate. En espérant pour le joueur et Lyon qu'elle soit désormais totalement derrière lui.