Un joueur de l’OL a bluffé Rennes

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Malgré la défaite à domicile contre Rennes, l'OL veut voit quelques signaux positifs. Et notamment le réveil d'un joueur qui a déçu en première partie de saison.

L’Olympique Lyonnais a pendant 45 minutes montré un visage indigne d’une formation de l’élite. Et en Ligue 1, cela ne pardonne pas puisque l’OL est rentré à la pause avec trois buts de retard sur Rennes ce vendredi soir. Le réveil en seconde période n’a pas permis de relancer l’équipe rhodanienne et d’arracher un point, avec au final une défaite 3-2. A l’issue de la rencontre, Pierre Sage ne voulait pas tirer sur son 11 de départ, refusant d’incriminer les trois joueurs sortis à la pause et qui n’ont pas pris part à la remontée de leur équipe. Mais force est de constater que les entrants ont fait du bien, à l’image d’un Ernest Nuamah tout juste revenu de la CAN et qui a apporté du danger sur son côté droit, en repiquant dans l’axe ou en centrant avec justesse.

Nuamah a fait mal au Stade Rennais

Même Florian Maurice, qui suit forcément tous les joueurs et en particulier ceux recrutés par son ancien club, a été conquis. « Il a fait une bonne rentrée, il fallait le contenir, ce n’était pas évident. Il a percuté, il a fallu être vigilant », a livré le recruteur en chef du Stade Rennais, pour qui le Ghanéen a mis le feu côté droit. La preuve en chiffres également puisque Le Progrès souligne que Nuamah a touché 47 ballons en 45 minutes, ce qui est énorme pour un ailier. « On sait qu’Ernest peut nous aider, et c’est ce qui s’est passé. Avec ses dribbles, on est arrivé à faire quelque chose de mieux. Il a apporté grâce à ses percussions », a confirmé l’un des buteurs du soir, Henrique, pour qui de telles individualités peuvent faire mal. Mais quand elles sont dans un bon soir car Ernest Nuamah a déjà montré un visage bien moins conquérant dans un passé récent à l’OL.