Un Bisounours, l'OL a trouvé la bonne solution

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL ne doit pas commettre l’erreur de changer d’entraîneur dans les semaines à venir selon Habib Beye, lequel a chanté les louanges de Pierre Sage, son ancien adjoint au Red Star.

Nommé entraîneur intérimaire de l’Olympique Lyonnais après le renvoi de Fabio Grosso, Pierre Sage a saisi sa chance. L’entraîneur de 55 ans a démarré par deux défaites à Lens et Marseille mais il a ensuite enchaîné trois succès face à Toulouse, Monaco et Nantes. Une belle série qui devrait lui permettre de terminer la saison sur le banc lyonnais… mais John Textor n’a toujours pas confirmé la prolongation de son entraîneur.

L’homme d’affaires américain prend-t-il encore le temps de la réflexion alors que les noms des réputés Bruno Genesio et Jorge Sampaoli étaient dans les tuyaux il n’y a pas si longtemps ? Une chose est certaine, l’OL commettrait une grave erreur en se séparant de Pierre Sage selon Habib Beye, qui a travaillé avec l’actuel entraîneur des Gones au Red Star. Pour le consultant de Canal +, l’OL tient un entraîneur adoré de ses joueurs, au point tactiquement et qui peut sortir le club rhodanien de la crise à long terme. Il n’y a donc aucune raison de s’en séparer selon l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille.

OL : Pierre Sage prolongé, une fausse annonce et un vrai indice https://t.co/j78ipobF6D — Foot01.com (@Foot01_com) December 25, 2023

« Il a les idées très claires. Ce que Lyon fait est très simple et il a redonné de la cohérence. Sa théorisation du football est complexe mais le rendu aux joueurs est simple, et c’est pour ça qu’ils l’aiment beaucoup, parce que tout ce qu’il fait est très clair. Il est très, très proche des joueurs parce qu’il a beaucoup d’empathie, il leur permet de s’épanouir. J’ai vu la fusion entre les joueurs et lui, ils ont été très touchés quand il est parti. Il obtient leur respect très facilement. L’impact d’un adjoint sur le groupe, c’est essentiel. D’ailleurs, depuis, devant le groupe, je parle en premier, et c’est l’adjoint qui finit. Lui ne raconte pas d’histoire, c’est très franc et très direct » a expliqué Habib Beye, pour qui Pierre Sage est indiscutablement la bonne personne pour redresser l’Olympique Lyonnais à moyen terme. John Textor doit maintenant trancher dans le vif et acter de manière officielle la prolongation de son entraîneur… ou pas.