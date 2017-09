OL : Un coach étranger à Lyon, Aulas dit non et s’explique

Dans : OL, Ligue 1.

Toujours aussi solidaire de son entraineur malgré les critiques et les points qui tardent à s’accumuler, Jean-Michel Aulas s’est livré à une très longue tirade sur la chaine télé de son club pour expliquer son choix de rester fidèle à Bruno Genesio. Une fois encore, le président lyonnais s’est appuyé sur les chiffres afin de justifier sa confiance en son technicien, qui a l’adhésion du vestiaire et va finir par réussir à convaincre tout le monde selon son président. Une sortie enlevée qui démontre qu’un changement d’entraineur n’est pas prévu, malgré les noms de coachs étrangers régulièrement lancés par les supporters, qui rêvent plus d'un Gallardo ou d'un Ancelotti, que de leur entraineur actuel.

« Les chiffres sont formels. On pourrait avoir plus de points. On a pris beaucoup de buts en fin de match par un manque de concentration. Mais ceci étant, on a le plus grand total de points en championnat depuis 2011-12. Ça fait 6 ans qu’on n’avait pas réalisé cette performance même si elle devrait être encore meilleure. On devrait avoir 4 points de plus au compteur en L1 et les choses seraient différentes. Les gens demandent un coach étranger, c’est la mode car quelques médias en parlent. On a vu que le Bayern, avec des moyens très supérieurs à ceux de l’OL, avait perdu 3 à 0 à Paris. On a vu aussi que dans d’autres clubs la stratégie d’avoir un coach étranger n’était pas forcément la meilleure. Il y a une forme de conviction qui ne s’inscrit pas dans la réalité et dans l’analyse objective. Mon rôle est de dire qu’il faut faire attention à l’institution. Quand on est supporter, on doit être objectif. Nous sommes à 12 points avec une seule défaite à Paris. On est deuxièmes en Europa League avec deux points de retard. On a toutes les possibilités après ce match de se qualifier. Ce bashing n’est donc pas justifié. Certaines personnes ne comprennent pas la situation parce qu’ils ne sont pas à l’entraînement, au cœur du club au quotidien. Il y a une petite frange des supporters qui expriment des insatisfactions. On les écoute et on analyse pour savoir ce qui peut être pris en compte. Les principaux affectés sont les joueurs quand il y a ce bashing aveugle, qui ne sert qu’à affaiblir l’OL », a déploré Jean-Michel Aulas qui perd clairement patience avec cette « frange » de supporters convaincue que seul le changement d’entraineur permettre à l’OL d’atteindre ses objectifs. Ce n’est clairement pas la vision de JMA, pour qui tout va bien ou presque à Lyon cette saison.