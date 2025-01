Un arbitre pro-OL, José Mourinho n'a pas changé

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Après le nul entre l’Olympique Lyonnais et Fenerbahçe, José Mourinho a estimé que l'OL avait été avantagé par le corps arbitral. Il en veut notamment aux assistants à la VAR pour leur manque de discernement.

Quand il faut viser les points négatifs d’une soirée, José Mourinho sait y faire. Après le nul entre son équipe de Fenerbahçe et l’Olympique Lyonnais, le Special One s’est lâché sur de nombreux sujets. Si ses propos à charge contre John Textor, en soutien à Pierre Sage qui est sous la menace d’un ultimatum délicat, ont fait couler beaucoup d’encre, ceux très critiques à l'égard de l’arbitrage de la soirée valent également le détour. Au terme d’un match haché par des décisions arbitrales litigieuses, l’entraineur du Fener n’a pas pu cacher sa frustration quant à l’utilisation de la VAR. José Mourinho avoue d’abord que l’homme au sifflet n’a pas été très clément envers l’OL lors de cette soirée, avant de dire que son équipe a été beaucoup plus lésée par le manque de discernement de l'arbitre référent à la vidéo.

« C’est impossible de parler du match sans parler de ça »

« Je pense qu’on doit parler de la VAR. Parce que l’arbitre a commis une erreur en donnant carton jaune à Kumbedi sur Szymanski. Mais la VAR est censée être là pour aider l’arbitre quand il se trompe. Elle ne l’a pas fait. Elle n’a pas appelé l’arbitre central. S’il était allé voir l’écran de contrôle, il aurait donné un carton rouge. Il s’agit de Paolo Mazzoleni, c’est un gars très célèbre en Italie. Ce Paolo Mazzoleni n’a donc pas appelé l’arbitre. Pour moi, les erreurs de l’arbitre central sont acceptables. La VAR est là pour corriger et elle ne l’a pas fait. Quand l’arbitre a donné un rouge à Niakhaté, monsieur Mazzoleni a cette fois décidé de bien faire son travail. Il a appelé l’arbitre central qui est allé voir l’écran et a pris la bonne décision (Niakhaté n’a eu qu’un jaune, ndlr). En seconde période, Kumbedi a attrapé un joueur par le cou façon combat UFC. Szymanski partait en direction du but. C’était un second carton jaune. Ce sont des énormes erreurs qui ont forcément eu une grande influence sur le match. C’est impossible de parler du match sans parler de ça », a lâché José Mourinho, en conférence de presse, qui n’en revient pas des erreurs manifestes des arbitres à la VAR.

Le nul entre les deux équipes n'arrange surtout pas Fenerbahçe. Avec ce seul et unique point glané au terme du match, l'équipe de José Mourinho pointe à la 23e place et flirte avec la zone non-qualificative pour la suite de la compétition. Contrairement à l'OL qui vise toujours les 8 premières places.