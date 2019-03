OL : Sympa, Aulas crée un défouloir pour les fans du club

Dans : OL, Ligue 1.

Ces derniers jours, Jean-Michel Aulas a rencontré les représentants des principaux groupes de supporters de l’Olympique Lyonnais, histoire de faire le point avant le règlement de l’épineux dossier Bruno Genesio.

Même s’il a bien fait comprendre aux fans lyonnais qu’il ne prenait pas en compte leur avis pour les grandes décisions du club, le dirigeant rhodanien a tout de même encore innové en ce qui concerne la prise de parole des fans et des suiveurs de l’OL. Depuis cet automne, OL TV a en effet lancé une émission quotidienne à 19h00 qui tranche avec le contenu souvent épuré des chaines officielles. L’animateur Barth Ruzza a ainsi fait son grand retour pour animer une session de libre antenne totale. Les supporters lyonnais n’ont qu’à téléphoner pour confier leurs peines et leurs joies sur l’OL, avec forcément des moments savoureux. De quoi redonner vie à une la chaine du club avec ce pari très osé.

« Ce qui est sûr, c’est qu’il n’y a aucun exemple en Europe, de chaîne de club ou il y a de la libre antenne. On est les seuls. Il y a un numéro, c’est tout. Le président m’avait dit qu’il avait trouvé l’idée très bonne mais qu’il ne savait pas où l’on allait. Il faut du courage », reconnaît dans les colonnes du Progrès un Barth Ruzza qui assure qu’aucune question n’est filtrée, même les plus dérangeantes ou les plus critiques à l’encontre de l’Olympique Lyonnais. Un nouveau défouloir pour les supporters lyonnais, qui n’hésitent déjà jamais à faire parler leur sens critique sur les réseaux sociaux.