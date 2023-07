Umtiti envoie un message glacial à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le club de Lille a officialisé ce samedi la signature de Samuel Umtiti jusqu'en 2025. En conférence de presse, le défenseur français a reconnu qu'en revenant en Ligue 1 il pensait plutôt que cela allait se faire du côté de Lyon.

Le LOSC a frappé fort lors de ce mercato en faisant une offre qui a convaincu Samuel Umtiti de revenir en Ligue 1. Laissé libre par le FC Barcelone, le défenseur de 29 ans avait l’embarras du choix, son nom revenant sans cesse du côté de la Serie A et de l’Arabie Saoudite. Un autre club a souvent été associé à Samuel Umtiti, c’est bien évidemment l’Olympique Lyonnais, formé à l’OL, le champion du monde 2018 semblait être un renfort idéal pour le club de John Textor. Mais finalement, le club rhodanien n’a visiblement pas avancé ses pions dans le dossier du défenseur, ou du moins n’a pas convaincu ce dernier que c’était une bonne pour lui de revenir sept ans après avoir quitté l’Olympique Lyonnais pour le Barça. En conférence de presse, Samuel Umtiti a adressé un message très direct.

Umtiti et l'OL, une histoire d'amour inachevée

Samuel Umtiti rejoint le LOSC ! L’international français de 29 ans s’est engagé pour les 2 prochaines saisons, soit jusqu’en 2025 ⬇️ — LOSC (@losclive) July 22, 2023

Interrogé sur ce choix de signer à Lille, et sur la possibilité d’un come-back de Samuel Umtiti à l’OL, Big Sam n’a pas tourné autour du pot. « Mes représentants étaient en contact avec le président et le club depuis un moment. J'ai eu une période de réflexion pour être honnête. Je suis parti de France en appartenant à un club qui est Lyon. J’étais formé là-bas et mon cœur fait partie de cette ville. En revenant en France, logiquement, je pensais à Lyon, je vais être honnête. Au final, j’ai choisi d’aller dans un club qui me voulait, qui avait les mêmes principes et valeurs que moi, où je me retrouvais en tant qu’homme et en tant que joueur de foot. J’ai signé ici, pour le LOSC. Lyon, je n’ai pas envie d’en parler. Je suis venu ici, j’ai envie qu’on parle de Lille. Lyon n’est pas le sujet aujourd’hui ni demain », a prévenu le nouveau défenseur du LOSC, visiblement un poil agacé par ce sujet.