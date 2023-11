Tony Parker refuse d'être président de l'OL

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Habitué à être présent dans le paysage médiatique du basket, Tony Parker va désormais également être actif dans le football, au sein du board de l'Olympique Lyonnais. Une demande exclusive de la part de John Textor, sans pour autant dire que l'ancien athlète va devenir président du club rhodanien.

L'annonce de l'arrivée de Tony Parker au sein de l'organigramme lyonnais a fait beaucoup débat. Notamment auprès des supporters, qui sont mitigés concernant ce retour de l'ancien champion de la NBA. Très proche de Jean-Michel Aulas, Tony Parker garde des relations avec l'OL, avec qui il est toujours en négociation pour acquérir la LDLC Arena pour son club de l'ASVEL, situé à Villeurbanne, en banlieue lyonnaise. Ainsi, la présence de l'ancien meneur des Spurs de San Antonio le 5 novembre dernier, lors du match face à Metz (1-1), à l'occasion de la 11e journée de Ligue 1, laissait croire une officialisation d'un poste important. Surtout compte tenu du probable départ de Santiago Cucci, président exécutif de l'OL. Pourtant, Tony Parker assure ce jeudi sur le plateau de BFM Business ne pas vouloir prendre la place de quiconque et être là uniquement pour rendre service.

Tony Parker président de l'OL ? Ce n'est pas Ron rôle

« On m’avait posé la question, pourquoi j’étais au match dans le siège de John Textor ? Il m’avait demandé d’aller au match et avait émis le souhait que je revienne dans le board d’Eagle, de l’OL. J’ai dit que je pouvais aider mais je ne peux pas contrôler les journalistes qui font des raccourcis et disent que je vais devenir président ou président-délégué. Je n’ai jamais dit ça. En aucun cas, je ne serai là au quotidien, ni être président ou président-délégué. Ce ne sera pas mon rôle à l’OL » a martelé le quadruple vainqueur de la NBA, dont le rôle reste encore un peu flou. Tony Parker remplace bien physiquement John Textor lors de ses absences au Groupama Stadium, toutefois sans occuper ses fonctions. Cette aide amicale, est aussi probablement liée aux affaires entre Textor et Parker. Le Français a déjà un club de basket et de nombreux investissements dans la région à gérer et assure que son rôle sera uniquement mineur à l'OL. A confirmer dans les prochaines semaines, mais le membre du Hall Of Fame de la NBA n'est visiblement pas destiné à conduire l'avenir de l'OL.