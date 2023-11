Tony Parker nouveau boss de l'OL, l'info choc ‍!

Dans : OL.

En amont du match contre le FC Metz, Tony Parker, très proche de l'Olympique Lyonnais depuis de nombreuses années, s'est exprimé sur un probable retour dans l'organigramme du club rhodanien.

🚨 @tonyparker annonce son retour au sein de l'organigramme lyonnais en direct sur Prime !#OLFCM pic.twitter.com/oWqFQ2tmPF — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 5, 2023

Présent dans les tribunes pour le match de l'OL contre Metz, à l'occasion de la 11e journée de la Ligue 1, le président de l'ASVEL a laissé entendre qu'il allait avoir une importance dans l'organigramme lyonnais cette saison, notamment pour aider John Textor, qui lui a personnellement demandé cette présence. « Textor veut que je revienne, il m’a demandé de réintégrer le board de l’OL, d'Eagle, ce serait un retour intéressant, j’ai envie d’aider. L’ASVEL et l’OL, c’est une famille. John Textor m’a demandé de s’asseoir à sa place aujourd’hui. Je parle avec Tolisso, Lacazette et tous ceux que je connais. Ils travaillent beaucoup et ne vont pas lâcher » a déclaré l'ancien champion de la NBA au micro de Prime Vidéo. Santiago Cucci, président exécutif intérimaire devrait ainsi probablement quitter l'OL, alors que Vincent Ponsot s'occupe désormais de l'équipe féminine.

Tony Parker, le profil parfait pour l'OL ?

La place est donc libre et chaude alors que John Textor cherche un nouveau collaborateur de confiance sur Lyon, où oil ne peut pas être présent en permanence malgré ses récentes apparitions. Tony Parker sera assurément plus présent au Groupama Stadium dans les prochaines semaines, surtout si l'OL venait à confirmer officiellement cette déclarations de la part de "TP". Ce dernier avait, il y a quelques années, été annoncé par Jean-Michel Aulas comme le futur patron de l'Olympique Lyonnais en raison de son expérience sportive de très haut niveau, de son goût prononcé aussi pour le business et de ses investissements dans la région également.