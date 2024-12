Tolisso trop payé, l'OL veut le vendre

Dans : OL.

Par Claude Dautel

En ce jour de reprise de l'entraînement à Lyon, certains joueurs sont probablement là provisoirement. Cela pourrait être le cas de Corentin Tolisso dont le nom est évoqué en Premier League.

Depuis qu'il est revenu libre à l'Olympique Lyonnais en 2022 à la demande de Jean-Michel Aulas, Corentin Tolisso a connu des hauts et des bas, mais cette saison le milieu de terrain de 30 ans a retrouvé son meilleur niveau. Ce qui lui permet à la fois de faire taire ceux qui au sein des supporters de l'OL l'avaient taillé sur les réseaux sociaux, mais également de pouvoir éventuellement prétendre à une place en équipe de France. Bien évidemment, John Textor sait que le champion du monde 2018 a repris de la valeur sur le marché des transferts, même si forcément, on est loin des 42 millions payés par le Bayern Munich pour le faire venir en 2017. Et ce lundi, L'Equipe révèle l'intérêt de Brighton pour Corentin Tolisso.

Actuellement dixième de Premier League, l'ancien club de Roberto De Zerbi a contacté l'Olympique Lyonnais et le milieu de terrain afin de connaître les conditions d'un possible transfert lors du mercato d'hiver qui ouvre ses portes le 1er janvier prochain. Hugo Guillemet précise que Corentin Tolisso est satisfait de savoir que ses prestations sous le maillot de l'OL lui valent l'intérêt d'un club comme Brighton, mais le natif de Tarare n'a pas du tout l'intention de quitter la capitale des Gaules où il a retrouvé du plaisir. Pierre Sage compte sur lui pour la deuxième partie de saison, sauf que forcément, John Textor a besoin à la fois de vendre des joueurs, mais également de soulager une masse salariale qui a explosé compte tenu du nombre de renforts arrivés depuis un an et demi. C'est là que le dossier se complique.

Tolisso ne veut pas quitter l'OL

Corentin Tolisso a beau vouloir rester à l'Olympique Lyonnais, du côté des dirigeants de l'OL on ne pleurera pas si le milieu de terrain part pour Brighton durant le mois de janvier. Avec un salaire de 600.000 euros, Coco coûte cher à Lyon au moment où la DNCG impose au club rhodanien de faire de gros efforts sous peine de se voir rétrograder en fin de saison. Alors, la porte n'est pas totalement fermée à Brighton, loin de là même, le club de Premier League étant invité à faire une offre qui pourrait convaincre tout le monde.