Thiago Almada remplaçant, l'OL craignait un piège

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Présent dans le groupe lyonnais lors de la réception de Toulouse, samedi soir, Thiago Almada n'a pas joué une seule seconde. Une décision qui a étonné compte tenu du scénario, mais que Pierre Sage justifie tranquillement.

Thiago Almada a découvert ce week-end son nouveau terrain de jeu, mais le champion du monde argentin n'a pas encore eu l'occasion de montrer ses qualités au public lyonnais. Si l'ancien joueur de Botafogo s'est échauffé avec ses coéquipiers de l'OL, il n'est jamais entré en jeu, alors que Lyon n'arrivait pas à s'en sortir face au TFC. Le joueur de 23 ans a attendu, en vain, un signe du staff de l'Olympique Lyonnais pour faire ses grands débuts, mais Pierre Sage a préféré le conserver sur le banc. Et l'entraîneur de l'OL a facilement expliqué pourquoi il n'avait pas voulu lancer dans le grand bain Thiago Almada quelques jours seulement après sa signature avec le club de John Textor. Pour le coach rhodanien, il s'agissait surtout de ne pas faire porter par son nouveau joueur tout le poids d'un match.

Thiago Almada va devoir patienter

Pierre Sage savait ce que l'entrée en jeu du joueur argentin pouvait déclencher, et il n'a pas voulu prendre ce risque. « Pour moi, c'était difficile de le faire entrer dans un match comme celui-ci, avec cet enjeu pour lui peut-être de changer le match, de nous le faire gagner. Il avait peu de repères avec le groupe, peu de préparation, il n'était pas pertinent de le faire entrer, d'autant que les trois joueurs au milieu étaient satisfaisants dans la durée. Je ne voulais pas faire de changement pour faire un changement et qu'il soit jugé négativement. Les conditions et le contexte n'étaient pas réunis pour faciliter son intégration », a confié l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, conscient que Thiago Almada doit encore patienter avant de vouloir prendre l'habit de sauveur de l'OL. Le meneur de jeu argentin devra d'ailleurs patienter encore un peu, puisque les règles de l'UEFA ne lui permettant pas de jouer avec Lyon durant cette première phase l'Europa League, et notamment jeudi contre Fenerbahçe.