Thiago Almada à l'OL, le plan de Textor s'écroule brutalement

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Très intéressé par l’idée de recruter Thiago Almada à Botafogo avant de l’envoyer à moyen terme du côté de l’OL, John Textor va devoir réaliser un miracle car Chelsea s’intéresse également à la pépite argentine.

Ces dernières semaines, l’intérêt de John Textor pour Thiago Almada a été dévoilé. Le patron d’Eagle Football adore le crack argentin, qui évolue actuellement du côté des Etats-Unis à Atlanta. Dans son idée, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais aimerait envoyer Thiago Almada à Botafogo avant de l’imaginer du côté des Gones à moyen terme. Le plan semblait bien ficelé, mais il va être compliqué à mettre en œuvre. Et pour cause, le média Mas Fichajes dévoile qu’un cador européen s’est également mis sur le dossier de Thiago Almada.

Chelsea, qui raffole des jeunes joueurs à fort potentiel, a également flashé sur le meneur de jeu d’Atlanta et semble s’imposer comme un concurrent de taille pour John Textor dans ce dossier. Du haut de ses 22 ans, Thiago Almada plait énormément aux Blues, qui aimeraient l’associer à Enzo Fernandez au milieu de terrain afin de former une paire 100 % argentine. La question est maintenant de savoir si l’intérêt des Blues pour Thiago Almada est réciproque, et ce n’est pas gagné.

Chelsea sur les rangs pour recruter Thiago Almada

En effet, le média ajoute que l’instabilité au sein du club londonien pourrait être de nature à effrayer le joueur, réticent à l’idée de rejoindre l’Europe et qui quittera le continent américain que lorsqu’il sera convaincu par un projet stable et cohérent en Europe. Chelsea n’est peut-être pas le club idéal pour un premier déménagement loin de ses terres même si la force financière des Blues pourrait finir par convaincre Thiago Almada et son entourage. Quoi qu’il en soit, John Textor reste à l’affût dans ce dossier avec lui aussi de sérieux arguments dans sa manche. En attendant, les supporters de l’OL regardent tout cela de loin en espérant bien sûr que Botafogo rafle la mise pour Thiago Almada, ce qui permettrait ensuite d’espérer un transfert à Lyon d’ici quelques années.