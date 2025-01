Textor va virer tous les Lyonnais, alerte à l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais devrait annoncer ce mercredi la désignation de Paulo Fonseca au poste d'entraîneur à la place de Pierre Sage. Mais John Textor veut aller plus loin au point de remettre en cause ce qui a fait la force de l'OL.

Le choc est encore rude du côté de Lyon où personne n'arrive à digérer la décision prise par le propriétaire américain, lequel s'est justifié mardi en affirmant que son équipe n'était plus « magique » depuis le début de l'année 2025. Tandis que les Bad Gones ont snobé la cérémonie des voeux de l'Olympique Lyonnais, et que les joueurs ont eu droit à une visite de John Textor qui a confirmé que Paulo Fonseca allait venir remplacer Pierre Sage, les observateurs pensent que le patron d'Eagle Football Group a une idée en tête, c'est de faire de l'OL un club comme les autres et ne plus du tout compter sur l'ADN lyonnais. Dans Le Progrès, Sidney Govou estime que John Textor veut en finir avec ce qu'avait construit Jean-Michel Aulas et qu'il va virer tout ce qui ressemble de près ou de loin à un héritier de l'ancien patron.

Textor va faire de l'OL un club sans âme

Pour l'ancien attaquant emblématique de l'Olympique Lyonnais, il va falloir s'y faire, l'OL ne sera plus réellement un club à part dans le football français. Souhaitant bien du courage à Paulo Fonseca, qui arrive dans un climat forcément hostile autour de John Textor, Sidney Govou ne masque pas sa désolation. « Je pense que l’objectif de Textor depuis qu’il est arrivé à Lyon est de casser l’héritage de Jean-Michel Aulas. John Textor ne veut plus de Lyonnais dans le club. C’est très violent, parce qu’il n’y a pas forcément de fondement footballistique. Ou alors je ne le vois pas (...) Les supporters n’ont pas compris, le monde du football non plus. Il n’y a que le monde de Textor qui comprend », constate le consultant de Canal+, désolé de voir l'Olympique Lyonnais passer ainsi dans une nouvelle dimension qui n'emballe personne du côté de la capitale des Gaules. Reste que l'on connaît l'histoire, si Paulo Fonseca obtient d'excellents résultats, alors certains auront vite fait d'oublier Pierre Sage. A voir aussi si cela va se concrétiser d'ici à la fin du mercato d'hiver avec le départ des derniers joueurs formés à l'OL.