Textor va se lâcher, l’OL vise un crack argentin

Déçu du début de saison de l’Olympique Lyonnais, le président et propriétaire John Textor a promis du renfort au mercato hivernal. Le club rhodanien travaille déjà pour renforcer l’effectif en janvier et s’intéresse à un jeune Argentin très en vue à River Plate.

John Textor sera de nouveau attendu au tournant. Après la défaite à Reims (2-0) le 1er octobre, le président et propriétaire de l’Olympique Lyonnais avait fait une promesse quant à la prochaine période des transferts. « En janvier, nous n’aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l’équipe, avait écrit l’Américain dans son communiqué, en référence aux contraintes imposées par la DNCG cet été. Soyez assurés que je ne permettrai jamais à ce club de perdre son prestige. »

L'OL n'est pas le seul club intéressé

L’annonce n’a pas échappé à l’entraîneur Fabio Grosso. Compte tenu des difficultés de son équipe, avant-dernière de Ligue 1 après huit journées, le coach des Gones ne dirait pas non à des recrues. « Il est clair que si l’on augmente la qualité du groupe, je serai heureux, avait réagi l’Italien. C’est quelque chose auquel il faut penser même si c’est dans deux, trois mois. Ce n'est pas trop important maintenant, mais je serai content si le président amène des joueurs de qualité. On serait tous heureux d’accueillir quelqu’un qui peut nous aider à sortir de cette situation. »

#River | Hay dos equipos de la Premier League que están interesados en Pablo Solari y analizan presentar ofertas en el mercado de Enero. pic.twitter.com/6Gn7MQeBBq — Jose Quieri (@JoseQCarp) October 11, 2023

Pendant que Fabio Grosso cherche des solutions avec son groupe actuel, la direction s’est déjà lancée à la recherche d’éventuels renforts. Et d’après le média Fichajes, l’Olympique Lyonnais regarde du côté de River Plate. En effet, le club rhodanien, qui n’a pas transmis d’offre concrète pour le moment, s’intéresserait particulièrement à Pablo Solari. Cet ailier de 22 ans réalise une saison convaincante, avec 11 buts et 11 passes décisives en 37 matchs toutes compétitions confondues. River Plate s’attend à son départ en Europe mais ne bradera pas son talent très convoité, et sous contrat jusqu’en 2026. On parle d’une valeur estimée à 15 millions d’euros pour l’Argentin.