Tanguy Ndombele est déjà lyonnais à 1000% !

Si certains avaient encore des réserves sur le prêt de Tanguy Ndombele à l'OL, sa prestation face à Nice samedi soir les a sans doute rassurés. Dans l'état d'esprit, dans son jeu et dans son discours d'après-match, le milieu s'est déjà intégré à son ancien club.

Fainéant, décevant, manquant d'implication et de travail. Non, ce n'est pas le bulletin scolaire d'un collégien mais les critiques reçues par Tanguy Ndombele ces derniers mois du côté de Tottenham. Le milieu international français n'avait plus le rendement attendu par son club et par Antonio Conte, si bien que cet hiver il était laissé au plus offrant. L'OL est finalement allé le chercher fin janvier pour combler le départ de Bruno Guimaraes à Newcastle. Un choix qui pouvait interroger mais les premières réponses apportées sur le terrain, par celui qui était passé au club de 2017 à 2019, ont été satisfaisantes.

Ndombele heureux de revenir à la maison

Tanguy Ndombele a déjà montré l'étendue de son talent lors de ses deux premières sorties avec l'OL. Une deuxième mi-temps déjà prometteuse à Monaco suivie d'une grande prestation face à Nice, dans un autre choc samedi soir, avec une passe décisive à la clé. Peu doutent désormais de l'implication du milieu de terrain dans son ancien club avec ce prêt et sa volonté d'aider l'OL dans sa quête d'Europe. Lyon est heureux, le joueur aussi puisqu'il a clamé samedi devant les journalistes se sentir bien dans le groupe lyonnais.

« Ça s'est bien passé, je suis content avec les trois points. J'essaye de trouver mes marques le plus vite possible même si je n'ai pas trop de temps, mais ça va, je connais un peu la maison. J'espère que c'est de bon augure pour la suite. Ça va de mieux en mieux, c'est vrai que l'équipe a changé depuis mon départ mais je connais mieux mes partenaires. Ce sont de très bons joueurs, donc j'espère que l'adaptation ira encore plus vite. J'étais très content de retrouver le stade, de voir l'accueil des supporters. [...] On se sent bien avec Maxence (Caqueret), c'est un très bon joueur, on arrive à bien jouer ensemble. Parfois il monte, parfois je monte. [...] Il n'y a aucun problème avec le coach, on est tous avec lui, on essaye d'être soudés et de ne pas écouter ce qui se dit dehors. On peut comprendre qu'on a donné un peu de frustration aux supporters et on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes. », a t-il notamment indiqué devant les journalistes. Ndombele devra maintenant confirmer cette implication dans les petits matches, lui qui a été souvent accusé de choisir ses rencontres par le passé, et ainsi s'affirmer comme la recrue parfaite à Lyon.