Tagliafico a la poisse, l'OL préfère l’écarter

De retour après le rassemblement de l’Argentine, Nicolas Tagliafico a vécu un incroyable périple pour rentrer à Lyon. Avion dérouté, intransigeance des autorités, train retardé, bagage perdu… Rien n’a été épargné au latéral gauche finalement contraint de déclarer forfait pour le déplacement à Reims ce samedi soir.

Nicolas Tagliafico n’a sans doute jamais connu un voyage aussi long. Après le rassemblement de l’Argentine, avec qu’il a disputé en intégralité les matchs des éliminatoires du Mondial 2026 contre le Paraguay (défaite 2-1) et le Pérou (victoire 1-0), le latéral gauche a mis plus de 36 heures pour rentrer à Lyon ! Certains internationaux ont parfois tendance à prendre leur temps avant de retrouver leur club. Mais ce n’est pas le cas du Lyonnais victime d’une incroyable malchance tout au long de son périple.

Tagliafico s'en souviendra

Tout a commencé mercredi à 22h45 lorsque son avion a quitté l’aéroport international d’Ezeiza au sud de Buenos Aires. Le vol était à destination de Paris où Nicolas Tagliafico devait prendre un train pour Lyon. Mais l’avion a été dérouté à cause des chutes de neige dans la capitale. L’appareil a finalement atterri à Lyon aux alentours de 16h jeudi. « Quelle chance, ma destination finale », s’est réjoui l’international argentin dans un premier temps, avant d’apprendre que les autorités l’obligeaient à rester dans l’avion jusqu’à Paris. Après quatre heures d’attente, le pilote a pu redécoller puis atterrir dans la Ville Lumière à 21 heures.

Aussi tard, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam avait raté le dernier train pour Lyon et se voyait contraint de passer la nuit dans la capitale. Vendredi matin, le Gone a donc pris un train… retardé d’une heure. Nicolas Tagliafico a fini par arriver à Lyon vers midi, et sans son bagage. « Ma valise est quelque part dans Paris et attend d’être récupérée », a expliqué le Sud-Américain sur Instagram, après son arrivée trop tardive pour accompagner l’Olympique Lyonnais à Reims. De toute façon, le latéral gauche a bien mérité un repos.