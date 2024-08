Stéphanie Frappart dément un message posté après OL-Monaco

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Arbitre du match entre l'OL et l'AS Monaco, Stéphanie Frappart a fait l'objet de vives critiques de la part de certains supporters lyonnais. Mais dans la foulée, un faux compte a publié un message censé émaner de l'arbitre française.

La défaite de l'Olympique Lyonnais contre l'ASM a fait bouillir certains fans de l'OL, lesquels s'en sont pris à l'arbitre de la rencontre via les réseaux sociaux. Stéphanie Frappart, c'est d'elle qu'il s'agit, a eu droit à des insultes et des remarques d'une autre époque sur X, mais on pensait que l'histoire allait en rester là. Que nenni. En effet, sur Instagram, un compte se présentant comme celui de l'arbitre a posté rapidement le message suivant : « Je dénonce publiquement les événements survenus à l'issue de la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco, que j'ai arbitré. Après le match, j’ai été la cible d’insultes, d’intimidation et de menaces, y compris de menaces de mort. Ces comportements sont intolérables. Le football ne devrait jamais être associé à la violence et à la haine. L'arbitrage, qu'il soit masculin ou féminin, mérite le respect absolu. J’ai décidé de saisir la Fédération Française de Football pour que des mesures disciplinaires soient prises contre les responsables de ces actes. De plus, je porterais plainte auprès du parquet pour établir les faits. Le respect, la solidarité et l'inclusion sont des valeurs fondamentales du sport que nous devons tous défendre. Il est temps de dire stop à la violence sur nos terrains. Le football, c’est avant tout un jeu, une passion qui doit unir. » Un message relayé par de très nombreux comptes d'actualité liés au football. Sauf que ce message est faux.

Nous avons immédiatement vérifié auprès de l’arbitre Stéphanie Frappart, le message publié en son nom sur les réseaux sociaux est un fake.#OLASM — Laurent Prud'homme (@LaurentPrudhom) August 24, 2024

Du côté de l'Olympique Lyonnais, Laurent Prud'homme, le directeur général du club de Franck Textor a en effet directement contacté Stéphanie Frappart Et cette dernière lui a confirmé que tout cela était un grossier montage, l'arbitre n'ayant aucun compte sur Instagram. Il n'y aura donc aucune plainte, tout cela étant visiblement le fruit de l'imagination d'un petit malin qui a jugé utile d'en rajouter après le match OL-Monaco.