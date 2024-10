OL-ASSE ‍: La billetterie déjà en feu à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le 10 novembre prochain, l'Olympique Lyonnais recevra l'AS Saint-Etienne pour le grand retour du derby en Ligue 1. Des billets ont été mis en vente ce mercredi et c'est la folie.

C'est indiscutablement le derby le plus bouillant de France, et la relégation des Verts en Ligue 1 avait privé les supporters des deux clubs de ce rendez-vous tant attendu. La saison passée, on a pensé pendant plusieurs semaines que l'OL et l'ASSE allaient se croiser dans l'ascenseur, mais finalement cela n'a pas été le cas, et les deux clubs de la région vont donc se retrouver. La première manche de ce choc aura lieu le dimanche 10 novembre au Groupama Stadium et ce sera évidemment l'affiche vedette de la 11e journée de Ligue 1, un match qui sera diffusé à partir de 20h45 sur DAZN. Mais pour les vrais supporters lyonnais, il est hors de question de regarder ce derby face à Sainté à la télévision et la présence au stade est indispensable. Ce mercredi, l'Olympique Lyonnais permettait à ses abonnés, qui ont donc déjà un ticket pour OL-ASSE, d'en acheter quatre supplémentaires.

🤩 Bientôt le retour tant attendu du plus grand Derby de France 👊



Nos Gones affronteront l’ASSE le dimanche 10 novembre à 20h45 💥



Abonnés 24/25, bénéficiez dès maintenant de votre priorité pour réserver vos places supplémentaires à tarifs réduits 🎟️



Allez l’OL ! 🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) October 16, 2024

Et c'est peu dire que la demande a été colossale, puisque immédiatement le site de la billetterie de l'OL s'est mis en mode file d'attente afin de ne pas faire craquer ses serveurs informatiques. Selon le compte spécialisé @OL_BILLETTERIE, en quelques minutes seulement, près de 1.000 billets auraient déjà été vendus et le rythme ne baissait. Même si on imagine bien que l'Olympique Lyonnais va garder des tickets pour le grand public, il se pourrait bien que ces derniers n'aient plus grand-chose au moment de l'ouverture de la vente, laquelle n'est pas encore programmée.

La présence ou non de supporters stéphanois n'ayant pas encore été tranchée par les autorités, l'OL pourrait avoir des billets supplémentaires à vendre, les 57.000 places du Groupama Stadium seront, quoi qu'il arrive, occupées au moment du coup d'envoi d'un OL-ASSE dont le match retour à Geoffroy-Guichard est déjà programmé le dimanche 20 avril 2025. Là encore, il n'y a aucun doute que le Chaudron sera plein.