Stéphane Guy choisit le nouvel entraîneur de l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Pierre Sage a réussi ses débuts sur le banc de l’OL, à tel point de convaincre John Textor de le laisser en poste jusqu’à la fin de la saison. Une décision validée à 100 % par Stéphane Guy, ébloui par l’entraîneur lyonnais.

Malgré deux défaites contre Lens et Marseille pour le début de son intérim, Pierre Sage fait l’unanimité à l’Olympique Lyonnais. Il faut dire que l’entraîneur rhodanien a enchainé par deux victoires face à Toulouse puis sur la pelouse de Monaco, où il n’est pas facile de prendre des points cette saison. Deux succès de rang qui ont permis aux Gones de sortir de la zone rouge et de se donner de l’air en bas du classement. Alors que le mercato hivernal approche et qu’il devrait être agité à Lyon avec un objectif de cinq à six recrues, l’avenir de Pierre Sage semble scellé. Comme indiqué par le quotidien national L’Equipe ce mercredi, le coach de l’OL devrait obtenir le droit de finir la saison sur le banc des Gones après sa belle série. Bruno Genesio et Jorge Sampaoli ne sont donc plus en lice pour rafler la mise et Pierre Sage va avoir sa chance sur un temps plus long. Une excellente nouvelle selon Stéphane Guy, lequel s’est réjoui de cette nouvelle au micro de l’After Foot sur RMC.

OL : Sampaoli et Genesio out, Pierre Sage prolongé ! https://t.co/cff8Gg6PAF — Foot01.com (@Foot01_com) December 20, 2023

« Le pire changement d’entraîneur de l’histoire de la Ligue 1 a eu lieu à Lyon avec le remplacement de Laurent Blanc par Fabio Grosso. J’avais eu l’occasion il y a quelques temps de dire que j’étais optimiste pour l’OL avant même qu’ils gagnent deux matchs pour une raison simple, c’est qu’il y avait enfin une organisation dans ce club. Un président, un directeur sportif et un entraîneur. Si ces hommes fonctionnent avec la liberté dont ils ont besoin et la compétence qu’ils doivent assumer, ça donne des perspectives. Les personnes qui ont été nommés à Lyon s’entendent bien et fonctionnent en cohérence » a expliqué Stéphane Guy sur RMC avant de poursuivre au sujet de l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

Stéphane Guy emballé par Pierre Sage à l'OL

« Ce qu’il faut savoir ensuite avec un nouveau coach, c’est de savoir si le groupe adhère au nouvel entraîneur. En ce qui concerne l’OL, on a la réponse : le groupe lyonnais adhère à Pierre Sage. Il s’est passé quelque chose, cet homme-là en peu de temps a réussi à créer quelque chose. Il est revenu à des basiques, c’est très simple, ce sont des fondamentaux. Parfois, les professionnels du foot ont besoin d’être dirigé avec des messages clairs. Lyon est sur la bonne voie, je pense qu’il faut laisser Pierre Sage sur la durée. D’après ce que je sais, il va être confirmé jusqu’à la fin de la saison » a analysé l’ancien commentateur de la Ligue 1 sur Canal +, qui a également l’information selon laquelle Pierre Sage sera toujours le coach de l’OL après la trêve hivernale. Au coach de 44 ans de répondre aux attentes de sa direction en atteignant l’objectif n°1 du club : le maintien.