Sale coup au mercato, l'OL est énervé

Par Hadrien Rivayrand

Rayan Cherki a plus que jamais prévu de quitter l'OL cet été lors du mercato. Son arrivée au Borussia Dortmund était presque bouclée mais tout peut s'écrouler subitement.

L'OL espère procéder à de belles ventes dans les prochaines semaines. L'idée est d'alléger le trou dans les finances du club rhodanien. Parmi les éléments sur le départ : Rayan Cherki. D'ailleurs, l'international Espoirs français s'était mis d'accord avec le Borussia Dortmund pour une arrivée imminente. Mais voilà, alors que le mois d'août pointe le bout de son nez, les Marsupiaux n'ont toujours pas fait d'offre aux Gones. De quoi agacer fortement l'OL, qui s'est mis de son côté d'accord avec le PSG depuis des semaines sur une vente pour 15 millions d'euros. Face à cette situation grotesque, les Lyonnais commencent à paniquer.

Cherki, l'OL n'aime pas du tout ce qu'il se passe

Selon les informations de L'Equipe, Dortmund pourrait néanmoins bientôt s'activer. En privé, Lars Ricken aurait indiqué que l'arrivée de Cherki était toujours d'actualité mais que des ventes devaient avoir lieu auparavant. Surtout que le club de la Ruhr est concentré sur les venues de Yan Couto et Pascal Gross. Mais d'après Patrick Berger, journaliste de Sky Sports, le mal serait plus profond concernant le Français de l'OL.

En effet, Nuri Sahin, coach de Dortmund, n’est pas entièrement convaincu par la venue de Rayan Cherki, ce qui semble la vraie explication de ce retard plus qu'un éventuel besoin de vendre ou des considérations financières. Le meneur de jeu lyonnais est pour le moment aux JO avec l'équipe de France et réglera son avenir par la suite. Entre temps, d'autres clubs pourraient surgir et griller le Borussia Dortmund. C'est en tout cas ce qu'espère fortement l'Olympique Lyonnais. Foot Mercato indiquait ces derniers jours que les Gones devaient vendre pas moins de 8 joueurs pour se mettre dans les clous avec la DNCG. Le compte à rebours est déjà lancé, mais cela ne semble en tout cas pas avoir relancé le PSG sur la piste de Cherki pour le moment.