Sa priorité fixée, Textor annonce un grand ménage à l'OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En crise sportive, l’Olympique Lyonnais rencontre également des difficultés sur le plan économique. Ces obstacles incitent le propriétaire John Textor à adopter une stratégie étonnante et principalement basée sur les équipes masculines du club rhodanien.

Ça va mal à tous les étages pour l’Olympique Lyonnais. Après la défaite à domicile contre Clermont (2-1) dimanche dernier, l’équipe entraînée par Fabio Grosso occupe la place de lanterne rouge au terme de la 9e journée de Ligue 1. Et pour ne rien arranger, les révélations du consultant Jérôme Rothen sont venues mettre la pagaille dans le vestiaire, où l’entraîneur italien cherche désespérément la taupe au sein du groupe.

Textor se concentre sur l'OL masculin

Pendant ce temps-là, John Textor participait au conseil d’administration d’OL Groupe mardi et a pu se rendre compte de l’état préoccupant des finances. Car pour la quatrième année consécutive, OL Groupe présente un exercice déficitaire. Mais là encore, il en faudra plus pour inquiéter le propriétaire du club rhodanien.

« Sur le plan sportif, l'ambition du club demeure une participation récurrente en Coupe d’Europe, a-t-il écrit dans un communiqué. Après un début de saison 23/24 difficile, le club souhaite se donner tous les moyens pour améliorer à court terme sa performance et se rapprocher des meilleurs du classement en championnat de France de Ligue 1. »

💬 "Je suis très inquiet"



Bruno Bernard déplore la "politique illisible" de John Textor à l'OL pic.twitter.com/ljzpLC8OFx — BFM Lyon (@BFMLyon) October 19, 2023

Quant à la stratégie générale, « le Groupe compte se recentrer sur ses activités liées au football masculin et se désengager en tout ou partie de certains actifs non-essentiels, dont le produit de la vente pourrait être utilisé dans la formation et le développement de jeunes joueurs et réduire la dette du Groupe. » En plus de la vente définitive de la franchise américaine OL Reign, et de la cession de l’Olympique Lyonnais féminin à Michele Kang, John Textor prépare celle totale ou partielle de la LDLC Arena.