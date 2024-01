PSG ‍: Barcola insulté à Lyon, il voulait défier les Ultras

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Transféré en toute fin de mercato 2023 au PSG, Bradley Barcola s'est fait sa place dans l'équipe de Luis Enrique. Et le jeune attaquant parisien n'a visiblement peur de rien.

A tout juste 21 ans, Bradley Barcola a fait le choix de quitter son club formateur pour rejoindre le Paris Saint-Germain où une concurrence énorme l'attendait dans le secteur offensif. Et pour prouver aux dirigeants parisiens qu'il n'arrivait pas chez les champions de France en position de faiblesse, Barcola a vite fait changer d'avis son entraîneur concernant son premier match sous le maillot du club de la capitale. Le hasard a en effet mis l'Olympique Lyonnais sur la route du PSG en septembre dernier, et Luis Enrique voulait préserver son nouveau joueur, le technicien espagnol étant conscient que l'accueil du Groupama Stadium allait être terrible pour Bradley Barcola. Mais c'était sans compter sans l'avis du jeune joueur, qui n'est pas du genre à de dégonfler comme le raconte L'Equipe.

Barcola n'a pas eu peur de Lyon

Killian Mbappé affiche son soutien à Bradley Barcola insulté durant la rencontre opposant Lyon au PSG.



« L’un des nôtres 🔴🔵 »#OLPSG pic.twitter.com/EjW8yFbmjg — Sport’Actus (@Sport_ActusOff) September 3, 2023

Evoquant le parcours parisien de Bradley Barcola, le quotidien sportif révèle que c'est ce dernier qui a demandé à Luis Enrique de faire le déplacement jusqu'à Lyon avec le Paris Saint-Germain : « La direction sportive du PSG s’était montrée réticente à l’idée de le convoquer dans le groupe. Elle souhaitait le protéger, lui épargner ce moment prévisible. Mais l’ancien Lyonnais n’a pas vacillé : il voulait en être et il voulait jouer. » Personne n'a oublié l'accueil terrible des supporters rhodaniens, lesquels ont copieusement insulté Bradley Barcola et sa famille pendant la rencontre, ce qui avait même provoqué la réaction un peu agacé de Kylian Mbappé sur Instagram.

Cela n'a pas empêché l'attaquant parisien d'entrer en jeu, et le Paris Saint-Germain de repartir avec trois points du Groupama Stadium. De quoi montrer à Luis Enrique que ce jeune joueur a clairement quelque chose en plus. Et depuis, le coach parisien a plusieurs fois montré qu'il comptait sur Barcola lors des grands matchs, les insultes lyonnaises ayant eu le mérite de prouver le caractère de ce dernier.