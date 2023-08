Tagliafico adore l'OL et son salaire, l'Ajax capitule

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Ces derniers jours, le départ de Nicolas Tagliafico a été évoqué, le défenseur argentin de l'Olympique Lyonnais voulant à priori repartir à l'Ajax Amsterdam. Cependant, le champion du monde n'est pas prêt à tout pour cela.

Le mercato 2023 de l’OL n’est pas un long fleuve tranquille, la DNCG ayant mis son nez dans les comptes du club de John Textor. Le propriétaire américain de Lyon revendique des ambitions sportives, mais pour l’instant les renforts qui arrivent ressemblent plus à des opportunités que des vrais choix de la cellule de recrutement. Un premier départ a choqué les supporters, c’est évidemment celui de Castello Lukeba, ce dernier quittant son club formateur à l’aube de sa carrière. Mais un second transfert pourrait être autant symbolique, même s’il engendrera moins de polémique, c’est celui de Nicolas Tagliafico. Recruté en 2022 à la demande de Peter Bosz, le défenseur argentin est devenu champion du monde avec l’Argentine, et il n’a pas déçu pour la première année de son contrat. Sauf que le compatriote de Lionel Messi aurait le désir de repartir à l’Ajax Amsterdam.

Tagliafico est gourmand, Amsterdam dit non

Tagliafico veut partir, nouveau bras de fer à l'OL ? https://t.co/DkafxLHWpf — Foot01.com (@Foot01_com) August 15, 2023

La presse néerlandaise va jusqu’à affirmer que Nicolas Tagliafico ne s’est jamais réellement habitué à la vie en France et qu’il souhaite donc faire demi-tour, alors qu’il a encore deux ans de contrat avec l’Olympique Lyonnais. Cependant, ce scénario se heurte à une réalité, c'est que le défenseur argentin de 30 ans n'a pas l'intention de revoir son salaire à la baisse. Le site spécialisé néerlandais Voetbalprimeur explique ce mercredi que du côté des dirigeants de l'Ajax Amsterdam on refuse de voir revenir Tagliafico avec son salaire lyonnais, ce qui ferme directement la porte à des négociations. Du côté du club de la capitale, l'idée de réintégrer le joueur vendu à l'OL en 2022 était séduisante, mais pas au point de faire n'importe quoi. L'agent du joueur a donc été prévenu de cette décision, Nicolas Tagliafico devrait donc rester à Lyon.