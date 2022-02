OL : La Coupe d'Europe ou la porte pour Peter Bosz

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL est toujours hors des places européennes à 13 matchs de la fin, Peter Bosz va être conservé jusqu'au bout de la saison. Avec un objectif clair à remplir.

Comme Sylvinho avant lui, Peter Bosz avait suscité énormément d’espoir lors de sa signature à l’Olympique Lyonnais. Comme le Brésilien, les résultats ne sont pas au rendez-vous, mais le club rhodanien a su passer au travers du pire de la crise pour conserver un état de forme lui permettant de garder espoir. Le redressement est lent, mais le fait que l’OL soit toujours en course en Europa League et puisse toujours envisager le podium, même s’il ne faudra plus perdre trop de points, sauve un peu le technicien néerlandais. Il devrait être en place jusqu’à la fin de la saison désormais, un changement de coach au printemps paraissant difficile à concevoir. Mais pour autant, l’avenir de Peter Bosz à l’OL est loin d’être garanti. Jean-Michel Aulas a ainsi mis la pression à son technicien, demandant une sérieuse remontée, et affirmant que Lyon n’avait pas vocation « à finir 13e ».

La condition pour rester est connue

Le message a été entendu puisque l’OL n’a perdu qu’un match en 2022 et se rapproche doucement des places européennes. Pour que Peter Bosz sécurise sa place, il faudra certainement aller chercher le podium, en espérant que Nice et l’OM craquent par exemple. Une nouvelle absence en Ligue des Champions ferait mauvais genre, mais une privation de Coupe d’Europe serait elle, totalement fatale. « Une non-qualification pour une Coupe d’Europe serait rédhibitoire pour l’avenir lyonnais du technicien néerlandais. La fin du film est attendue, car l’objectif reste de jouer la prochaine compétition reine », a ainsi expliqué Le Progrès, qui précise bien qu’une place européenne n’est pas forcément suffisante pour assurer la continuité de Peter Bosz la saison prochaine. Néanmoins, le fait que l’entraineur néerlandais s’entende bien avec les autres organes du club, et qu’il compte s’appuyer sur les jeunes de l’Académie, sont aussi des points positifs aux yeux de Jean-Michel Aulas, pour qui l’ancien coach de l’Ajax a le bon profil pour l’OL. Même si cela n’excusera pas la faillite sportive si elle devait advenir en fin de saison.