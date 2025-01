Pas touche à Pierre Sage, la grogne monte à l'OL

Dans : OL.

Pierre Sage en a conscience, il est en grand danger avant le déplacement de l’OL à Fenerbahçe ce jeudi en Europa League. La faute à un John Textor impatient, qui envisage déjà de changer de coach.

La patience n’est pas la plus grande qualité de John Textor et Pierre Sage en a parfaitement conscience. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais vit un début d’année 2025 difficile et reste sur trois matchs sans victoire toutes compétitions confondues. La défaite en Coupe de France face aux amateurs de Bourgoin-Jallieu a été reçue comme une véritable claque et une honte totale au sein du club. John Textor ne l’a toujours pas digérée et a mis la pression sur Pierre Sage avant le déplacement à Fenerbahçe en Europa League. « Effectivement, aujourd'hui, je suis fragilisé parce que nos résultats ne sont pas à la hauteur de nos possibilités et de nos ambitions. Mais ce qui est important pour moi est d’avoir la même issue que les phases précédentes. J’ai cette habitude » a d’ailleurs reconnu Pierre Sage en conférence de presse avant la rencontre.

Un coach ou un banquier, Textor doit choisir

Toutefois, il est dommage que John Textor fragilise ainsi son entraîneur à la première série négative selon So Foot, qui explique que la pression du propriétaire américain de l’OL envers son entraîneur est clairement contre-productive. « A force de clamer haut et fort vouloir un entraîneur qui pense également comme un banquier, Textor a fini par dénaturer son équipe. Une situation qui ne saurait être résolue par un changement de pilote. Surtout quand ce dernier a fait toutes ses gammes au club et été prolongé jusqu’en 2026 » estime le média spécialisé. Mais on ne changera sans doute pas John Textor et Pierre Sage sait donc ce qu’il lui reste à faire ce jeudi pour ne pas donner des idées sombres à son patron : gagner contre le Fenerbahçe de José Mourinho afin de consolider l’excellente position de l’OL en Europa League (4e avant la 7e journée)… et sauver sa tête.