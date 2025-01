OL ‍: Textor s'acharne contre lui, Pierre Sage balance tout

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Dans une mauvaise dynamique avec l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage a conscience de sa situation. L’entraîneur des Gones se sait menacé par son patron John Textor. Une sorte de routine pour le technicien.

Sauveur de l’Olympique Lyonnais la saison dernière, et de nouveau encensé pour la première partie de saison de son équipe, Pierre Sage n’est pas pour autant à l’abri. L’entraîneur rhodanien peut très bien se retrouver à la porte en cas de mauvais résultats. Après trois matchs consécutifs sans victoire, dont l’humiliation contre les amateurs de Bourgoin-Jallieu (2-2, 2-4 tab) en Coupe de France, l’ancien directeur du centre de formation est effectivement annoncé sur la sellette.

Paulo Fonseca à l'OL, Textor est sans pitié https://t.co/RZldfznse6 — Foot01.com (@Foot01_com) January 22, 2025

Il se murmure que le propriétaire John Textor prépare déjà sa succession avec Paulo Fonseca. Pas de quoi perturber Pierre Sage avant d’affronter Fenerbahçe en Europa League. « La seule chose qui change, ce sont les informations qu’ont les joueurs, a tempéré le coach lyonnais. Moi, je me concentre uniquement sur ce que j’ai à faire et ce que je maîtrise. Ce que je maîtrise aujourd’hui, c'est ce qu’il se passe en séance, les joueurs qui jouent et les changements pendant les matchs. Je fais mon métier du mieux possible avec l’idée de nous qualifier comme je l'ai toujours fait et comme je le ferai toujours. »

Pierre Sage se souvient de tout

Si Pierre Sage transmet cette sérénité, c’est aussi parce que John Textor l’y a bien préparé depuis sa nomination. « Ce n’est pas la première fois que je suis fragilisé. J’ai été fragilisé rapidement lors de mon intérim en perdant mes deux premiers matchs. J'ai été fragilisé lors de deux premiers matchs de l’année civile dernière avec deux défaites en championnat contre Le Havre et Rennes. J’ai ensuite été fragilisé en début de saison après avoir perdu à Rennes et Monaco. Effectivement, aujourd'hui, je suis fragilisé parce que nos résultats ne sont pas à la hauteur de nos possibilités et de nos ambitions. Mais ce qui est important pour moi est d’avoir la même issue que les phases précédentes. J’ai cette habitude », a avoué l’entraîneur des Gones avec lucidité.