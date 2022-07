Paqueta s'est saigné pour l'OL, c'est fini désormais

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’avenir de Lucas Paqueta est plus indécis que jamais du côté de l’OL, où le Brésilien songe très clairement à un départ lors du mercato. Des clubs lui font miroiter un salaire bien plus important qu'à Lyon.

Peter Bosz ne s’en est pas caché lors de sa première conférence de presse de la saison 2022-2023, l’effectif de l’Olympique Lyonnais est bien trop important en nombre. Par conséquent, il est nécessaire de la réduire afin que l’entraîneur néerlandais travaille avec un groupe plus resserré au cours d’une saison durant laquelle l’OL ne disputera pas la coupe d’Europe. Parmi les joueurs qui ne seront pas retenus en cas de proposition, Lucas Paqueta fait partie de ceux ayant une très belle cote en Europe. Titulaire avec le Brésil et auteur d’une première partie de saison à couper le souffle avec l’OL l’an passé, l’ex-milieu offensif de l’AC Milan est courtisé en Premier League, où Arsenal apprécie son profil. Une information confirmée par Globo Esporte, qui indique par ailleurs que les envies de départ sont bien réelles du côté de Lucas Paqueta et de son entourage.

Lucas Paqueta veut quitter l'OL cet été

View this post on Instagram Une publication partagée par Lucas Paquetá (@lucaspaqueta)

Le média brésilien affirme que Lucas Paqueta a mûri sa réflexion, surtout après les départ de ses compatriotes Bruno Guimaraes et Juninho. Pour des raisons sportives, le Brésilien a également envie de partir afin de continuer à jouer la coupe d’Europe et si possible la Ligue des Champions. Des critères financiers interviennent aussi dans le choix de Lucas Paqueta, lequel avait accepté de baisser son salaire au moment de passer de l’AC Milan à l’Olympique Lyonnais. Après avoir consenti de gros sacrifices financiers, Lucas Paqueta dispose aujourd’hui d’offres salariales bien plus conséquentes en Premier League. De quoi le pousser à quitter le Rhône même si pour l’instant, aucun accord n’a été trouvé entre l’OL et les courtisans de Lucas Paqueta. Il y a quelques jours, Jean-Michel Aulas confirmait en tout cas qu’il avait reçu des propositions pour son meneur de jeu. « Il y a des propositions pour lui. Il y a des joueurs qui peuvent se sentir pleinement épanouis dans le projet et d'autres qui ne le sont pas » avait lâché le président de l’OL, ouvrant en grand la porte à un départ du club pour Lucas Paqueta.