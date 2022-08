Paqueta en Angleterre ? L'OL trouve déjà son remplaçant brésilien

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

En cette fin de mercato, les supporters lyonnais tremblent. Les risques de voir Lucas Paqueta quitter l'OL augmentent peu à peu avec l'intérêt de West Ham. Le club rhodanien anticipe ce scénario et se tourne vers un nouveau milieu brésilien, à Flamengo.

Les choses sérieuses commencent pour l'OL au niveau des transferts. Si le mercato estival s'étend sur deux mois, les derniers jours d'août restent les plus tendus avec souvent de grosses surprises. Les situations se débloquent et les clubs lâchent plus facilement l'argent pour renforcer l'effectif au dernier moment. L'OL a clairement peiné à vendre des joueurs cet été. Houssem Aouar, Moussa Dembélé, Jérôme Boateng notamment sont toujours présents dans le Rhône. Alors que le club lyonnais aurait bien besoin de ressources financières, d'autres éléments avec de belles valeurs marchandes pourraient être sacrifiés. Et, on pense naturellement à Lucas Paqueta.

West Ham accélère pour Paqueta, l'OL suit déjà Joao Gomes

Le nom du milieu brésilien est régulièrement cité parmi les cibles de nombreux clubs européens. C'est particulièrement le cas en Angleterre avec Newcastle. Voici maintenant que West Ham entre dans la danse. Ce mercredi, les Hammers ont proposé près de 50 millions d'euros à l'OL pour Paqueta mais le club rhodanien a refusé l'offre londonienne. Toutefois, il ne fait pas de doute que l'avenir de l'international brésilien à Lyon s'écrit en pointillés, surtout si West Ham surenchérit rapidement.

BREAKING: West Ham in advanced talks to sign Lyon ace Lucas Paqueta for £33.7m | @SamiMokbel81_DM https://t.co/vEb4OySchL pic.twitter.com/cmNTEfa6dR — MailOnline Sport (@MailSport) August 24, 2022

Le média brésilien Uol Sport affirme même que Paqueta va quitter la Ligue 1 dans les prochaines heures et que l'OL réfléchit déjà à lui trouver un remplaçant. Il s'agit d'un joueur brésilien évoluant dans l'ancien club de Paqueta, Flamengo, Joao Gomes. Agé de 21 ans, c'est un élément prometteur ayant disputé 46 matches toutes compétitions confondues cette saison pour un but marqué. Gomes est lui aussi un milieu de terrain avec un profil un peu plus défensif que son aîné. Une sorte de successeur du milieu de terrain chéri par les supporters lyonnais, même s'il n'est pas sûr que cela les consolera.