Paqueta à Newcastle, l'OL en état d'alerte !

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL réalise pour le moment un joli début de saison en Ligue 1. Mais certains joueurs phares sont encore susceptibles de partir lors du mercato.

A l'OL, les ambitions sont très élevées cette saison en Ligue 1. L'objectif est de revenir en Ligue des champions. Pour cela, Peter Bosz et ses hommes devront enchainer les victoires et enfin se montrer réguliers. Le coach néerlandais sait que la mission sera ardue, qui plus est s'il perd certains de ses joueurs phares d'ici la fin du mercato. Jérôme Boateng, Houssem Aouar ou encore Lucas Paqueta sont les trois noms qui sont concernés par des rumeurs de départ. Concernant le Brésilien, encore sous contrat à l'OL jusqu'au 30 juin 2025, il a la cote en Premier League. Si Arsenal va certainement lâcher l'affaire au vu du prix demandé par l'OL (65 millions d'euros), ce n'est pas le cas d'autres équipes.

Paqueta, nouvelle menace pour l'OL en Premier League

Selon les informations de Foot Mercato, Newcastle n'a pas dit son dernier mot concernant Lucas Paqueta. Les Magpies en font leur plan B en cas d’échec avec James Maddison, qui évolue à Leicester. Pour s'attacher les services de Paqueta si jamais l'Anglais ne venait pas à Newcastle, les dirigeants de la Toon Army sont convaincus de pouvoir persuader l'OL de lâcher le milieu de terrain brésilien pour une somme comprise entre 45 et 50 millions d'euros. Aussi, Newcastle sait qu'il peut compter sur Bruno Guimaraes pour jouer de son poids et convaincre son ami Paqueta de relever le challenge des Magpies. Si l'ancien de l'AC Milan réalise un bon début de saison avec l'OL et a la pleine confiance de Peter Bosz, le club rhodanien risque de trembler jusqu'au bout au mercato. Reste à savoir si les Gones ont déjà un plan B en cas de perte de Paqueta, alors que Peter Bosz réclame la venue du numéro 6 depuis quelques semaines déjà.