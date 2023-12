OM-OL ‍: Lacazette a eu un coup de foudre pour le Vélodrome

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Bien avant les incidents du 29 octobre dernier, avec le caillassage des bus rhodaniens à Marseille, Alexandre Lacazette gardait surtout de bons souvenirs de la cité phocéenne. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais se dit marqué par l’ambiance au Vélodrome, la plus impressionnante qu’il ait connue dans le championnat français.

Dans un entretien accordé au Ligue 1 Show de beIN Sports, Alexandre Lacazette s’est livré sans langue de bois. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais ne s’est pas défilé, notamment au moment de désigner l’adversaire le plus coriace qu’il ait affronté dans le championnat français. Le capitaine des Gones a en effet cité le défenseur central du Paris Saint-Germain Marquinhos.

« C’est un défenseur intelligent, a encensé Alexandre Lacazette. Il n’est pas spécialement costaud ou impressionnant physiquement mais il est intelligent. Et c’est plus dur de jouer contre des défenseurs intelligents que costauds ! » Sur sa lancée, le natif de Lyon a également joué la carte de la sincérité en évoquant la plus belle ambiance connue en Ligue 1.

Lacazette bluffé par le Vélodrome

Outre la ferveur savourée lors d’un festival de l’Olympique Lyonnais contre l’AS Monaco (6-1) en mai 2016, durant lequel il s’était offert un triplé à domicile, Alexandre Lacazette a souhaité rendre hommage aux supporters de l’Olympique de Marseille. « La meilleure ambiance ? A l’extérieur, je dirais le Vélodrome, a reconnu l’avant-centre formé à Lyon. Pour mon premier match là-bas, c’était à guichets fermés et c’était la première fois que je ne pouvais pas entendre mes coéquipiers sur le terrain tellement il y avait de bruit. »

Le club phocéen et son public apprécieront ces quelques mots, surtout après les incidents du 29 octobre dernier. Rappelons que les bus de l’Olympique Lyonnais avaient été caillassés près du Vélodrome, provocant la blessure à l’œil de l’ex-entraîneur rhodanien Fabio Grosso ainsi que le report de la rencontre. Choqués, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers n’étaient pas emballés à l’idée de revenir quelques semaines plus tard, suite à la décision de la LFP de ne pas sanctionner l’Olympique de Marseille.