OM-OL ‍: La solution miracle pour protéger les Lyonnais est trouvée

Le 6 décembre, OM-OL se rejouera au Stade Vélodrome en présence de 65 000 supporters comme si rien ne s'était passé le 29 octobre. Les Lyonnais crient au scandale et à l'impunité. Que faire ? Un auditeur de l'After Foot a peut-être trouvé la réponse adéquate.

Aucune sanction pour l'OM, pour ses supporters et surtout un Olympico organisé le 6 décembre prochain dans les mêmes conditions que le 29 octobre dernier. L'OL crie à l'injustice alors que son car ainsi que celui de ses supporters a été attaqué à Marseille. Fabio Grosso avait failli perdre un œil ce soir-là. L'amertume est d'autant plus grande que juridiquement les Lyonnais ne peuvent espérer autre chose. En effet, les incidents ont eu lieu suffisamment loin du stade Vélodrome pour exonérer l'OM de toute responsabilité. Que doit faire l'OL désormais ? Pour marquer le coup, certains se demandent déjà si le club rhodanien ne devrait pas boycotter le match du 6 décembre et déclarer forfait.

Lyonnais et Marseillais dans le même car ?

Malgré les difficultés sportives de l'OL cette saison, l'idée fait son chemin. Dans l'After Foot, un auditeur a proposé une solution alternative pour marquer le coup, incluant l'OM dans un message envoyé aux fautifs et aux instances. Pour protéger les Lyonnais d'une nouvelle attaque et montrer une unité entre les deux clubs, il propose de faire venir les joueurs des deux clubs au stade ensemble au sein du même car.

« Ce que je proposais de façon un peu béni-oui-oui, un peu gentillette. Ce match doit être rejoué, pourquoi tout simplement les joueurs de l’Olympique de Marseille ne proposent pas de partager leur car aux joueurs lyonnais pour arriver au stade ensemble. Que les deux équipes arrivent dans le même car ou les deux cars ensemble pour faire comme une procession au lieu de mettre un fichu délégué dans le car lyonnais qui ne sert à rien. Que les Marseillais aillent chercher les Lyonnais à l’aéroport ou à l’hôtel pour aller ensemble au stade. Ils vont nous parler de concentration avant un match, ils se concentreront dans le vestiaire. Cela nous ferait chaud au cœur », a t-il développé sur RMC. Au-delà de résoudre les problèmes de sécurité dans le football, ce serait effectivement le meilleur moyen d'apaiser les relations entre Lyonnais et Marseillais.