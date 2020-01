OL : Zidane fond totalement pour le prodige Rayan Cherki

Dans : OL.

Auteur d’un doublé face au FC Nantes samedi soir en Coupe de France (3-4), Rayan Cherki est au cœur des discussions chez les supporters de l’Olympique Lyonnais ces derniers jours.

Il faut dire qu’à 16 ans, le meneur de jeu rhodanien est en train de battre tous les records de précocité, avec déjà 3 buts inscrits en matchs officiels. Des performances qui ne passent pas inaperçues à travers l’Europe et notamment en Espagne, où l’on courtise déjà ce pur produit de la formation lyonnaise, selon les informations récoltées par Diario GOL. Le média indique en effet que le Real Madrid surveille avec attention les prestations et la progression de Rayan Cherki.

Grand fan du joueur, Zinedine Zidane serait tout simplement « émerveillé » devant la maturité et le talent exprimé par Rayan Cherki en catégorie de jeunes et lors de ses premiers matchs avec les professionnels de l’Olympique Lyonnais. Pour l’heure, il n’est évidemment pas question d’une offre de la part du Real Madrid, ni pour cet hiver ni dans l’optique du prochain mercato estival. Mais à l’évidence, l’actuel dauphin du FC Barcelone en Liga va continuer de suivre avec beaucoup d’attention l’évolution de Rayan Cherki. Si le joueur de 16 ans, auteur de deux buts et de deux passes décisives à Nantes samedi, poursuit sur sa lancée, nul doute que le Real Madrid viendra rapidement aux renseignements auprès de l’Olympique Lyonnais afin de connaître les conditions d’un éventuel transfert…