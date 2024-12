OL ‍: Zaha viré grâce à un miracle venu de la FIFA

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Prêté cette saison à l'Olympique Lyonnais, Wilfried Zaha est désormais totalement placardisé par Pierre Sage. Mais l'avenir de l'attaquant ivoirien est très incertain.

Entre Wilfried Zaha et l'OL, l'histoire ne retiendra rien, puisque le joueur, arrivé dans les ultimes instants du mercato estival à la demande de John Textor, n'a pas eu le comportement sportif et extra-sportif attendu par son entraîneur. La semaine passée encore, alors que Lyon jouait en Coupe de France, Zaha, qui n'avait pas été retenu, a préféré aller en Angleterre regarder le match entre Crystal Palace et Arsenal. L'Olympique Lyonnais aurait bien aimé renvoyer le joueur à Galatasaray, sauf que le club stambouliote a déjà officiellement fait savoir qu'il ne comptait pas sur lui cette saison, laissant l'OL dans une fâcheuse position, puisque le club rhodanien a pris en charge le salaire du buteur de 32 ans. Sauf que le Daily Mail évoque ce samedi une subtilité réglementaire qui pourrait faire le bonheur de Lyon et de Galatasaray.

Zaha transféré en janvier, l'OL y croit

En effet, selon les règles de la FIFA, Wilfried Zaha ne peut pas jouer pour un troisième club cette saison, et comme l'attaquant ivoirien a disputé 15 minutes de la finale de la Super Coupe de Turquie avec Galatasaray le 3 août dernier, son transfert semblait impossible. Oui, mais voilà, le média anglais fait remarquer que le règlement précise également que cette règle concerne des saisons qui débutent en même temps, et que donc Zaha pourrait rejoindre la Major League Soccer, dont le championnat débute en février et qui ne serait donc pas considéré comme un troisième club pour Wilfried Zaha.

« Mail Sport a appris qu'un certain nombre d'équipes outre-Atlantique envisageaient sérieusement de faire appel à Zaha », précise le tabloïd anglais, qui affirme que l'Olympique Lyonnais et Galatasary sont évidemment prêts à tout arranger pour que l'attaquant puisse rejoindre un club nord-américain et s'engage en Major League Soccer. Pour l'OL, cela ferait une petite économie financière et cela débarasserait Pierre Sage d'un joueur qui n'a pas réellement eu le comportement attendu sur et en dehors des terrains de football, et que l'entraîneur lyonnais ne regrettera pas.