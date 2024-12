Wilfried Zaha s'éclate à Londres pendant le match de l'OL

Absent du groupe de Pierre Sage pour le match de l'OL contre Entente Feignies-Aulnoye en 32e de finale de la Coupe de France, Wilfried Zaha aurait pu prendre l'initiative de faire le déplacement dans le Nord pour suivre ses coéquipiers depuis les tribunes. L'international ivoirien, prêté par Galatasaray à l'Olympique Lyonnais, a effectivement pris la décision d'aller voir un match de football en ce samedi hivernal. Mais c'est du côté de Londres que l'ancien attaquant de Crystal Palace a été aperçu puisque la presse britannique révèle photo à l'appui que l'attaquant de l'OL est actuellement au Selhurst Park Stadium pour suivre le match de la 17e journée de Premier League entre Crystal Palace et Arsenal. A la demi-heure de jeu, l'ancienne équipe de Wilfried Zaha est menée 1-2 face aux Gunners.

Wilfried Zaha is back at Selhurst Park for Crystal Palace 🆚 Arsenal 🥰#CPFC pic.twitter.com/ax6E8NaHfv