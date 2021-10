OL : Xherdan Shaqiri en mode boulet, la star de Lyon dézinguée !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Titularisé dans le couloir droit de l’attaque de l’OL contre Monaco samedi soir (2-0), Xherdan Shaqiri a encore livré une prestation en demi-teinte.

Habitué à jouer les remplaçants au Bayern Munich puis à Liverpool, l’international suisse peine à assumer son statut de titulaire indiscutable dans un club de calibre inférieur. Recrue star du mercato de l’Olympique Lyonnais cet été, Xherdan Shaqiri, un but en Ligue 1 depuis le début de la saison, a encore éprouvé de grosses difficultés contre Monaco ce samedi soir au Groupama Stadium. Dans le podcast « After Lyon » sur RMC, c’est Jonatan MacHardy qui s’est attaqué au dossier Xherdan Shaqiri en pointant du doigt la faiblesse de la prestation de l’international suisse. Le consultant est cependant capable de faire des compliments puisqu’en revanche, il a encensé comme jamais un certain Karl Toko-Ekambi, bluffant depuis la prise de fonctions de Peter Bosz à Lyon.

MacHardy charge Shaqiri et encense Toko-Ekambi

« Ce qui est agaçant avec Shaqiri, c’est qu’il tente des choses très compliquées alors qu’il ne pas l’air d’être dans une réussite et une forme folle. Il faut qu’il tente des choses beaucoup plus simples car au final c’est encore une prestation insipide où il pénalise son équipe car il a perdu des ballons dangereux » a critiqué Jonatan MacHardy avant de couvrir de louanges Karl Toko-Ekambi, buteur sur penalty et de nouveau auteur d’une prestation aboutie face aux Monégasques. « En revanche, on le dit moins car sur le papier il n’est pas sexy, mais Karl Toko-Ekambi fait encore un très gros match contre Monaco. Il a été très juste techniquement, il a mis à mal l’arrière garde monégasque à chaque fois. On lui tape souvent dessus car on a une image faussée de lui mais contre Monaco il m’a beaucoup plu » a conclu le consultant de la radio, pour qui les stars de l’OL ne sont pas les mêmes sur le papier et sur le terrain…