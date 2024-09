OL ‍: Veretout arrive avec une clause ahurissante

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL est très bien parti pour recruter le pion essentiel de son milieu de terrain en ce 4 septembre. Les détails du transfert depuis l'OM sont révélés.

Ce qui semblait au départ n’être qu’une simple rumeur de plus et assez improbable qui plus est, est en train de se concrétiser. Jordan Veretout, poussé dehors depuis des semaines par l’OM, va rejoindre l’Olympique Lyonnais. Les médias spécialisés le confirment alors que le mercato a fermé ses portes. Mais le fait de pouvoir recruter un joueur du championnat de France comme joker va être exploité par le club de John Textor pour se renforcer au milieu de terrain et tenter d’éviter de perdre trop de points dès le début de saison. Une telle venue changerait en effet le visage de l’OL, car il suffit de se rappeler à quel point l’OM, certes en difficulté, comptait sur Jordan Veretout la saison passée pour se dire que l’ancien nantais n’a pas pu perdre son niveau comme cela. Même s’il faudra certainement des semaines pour qu’il retrouve la forme après une telle mise à l’écart par Pablo Longoria.

info ⁦@lequipe⁩

Jordan Veretout va signer à l’OL pour 4M€. 500k de bonus pour chaque qualif de l’OL en LdC pendant les 2 ans de contrat. Le milieu de 31 ans arrive demain à Lyon pour sa VM: l’OL doit l’inscrire en Ligue Europa avant 23h59. https://t.co/jKpo2LKgyl — hugo (@hugoguillemet) September 3, 2024

En attendant, le président marseillais a bien été obligé de revoir ses prétentions à la baisse, et L’Equipe donne les détails financiers de la transaction qui devrait être finalisée ce mercredi. Il s’agit d’un transfert à hauteur de 4 millions d’euros, avec deux millions d’euros de bonus éventuels. Un million sera envoyé à l’OM si l’OL se qualifie pour la Ligue des Champions dans les deux années de son contrat, ce qui reste une possibilité envisageable. L’autre million d’euros de bonus sera activé si Lyon est… champion de France d’ici 2026.

L'OL champion de France, c'est écrit

Non, Jean-Michel Aulas n’est pas ressorti des instances pour promettre un titre national ou européen, mais cette clause a le mérite d’être assez inattendue. Cela démontre que l’OL croit fort en ses chances de retrouver les sommets, ou alors qu’il faudrait un évènement assez incroyable pour que l’OM touche ce dernier million d’euros. En tout cas, les deux clubs ont réussi à s’entendre sur ces conditions, ce qui est à souligner. Jordan Veretout est ainsi attendu ce mercredi à Lyon pour y passer sa visite médicale, même s’il espère toujours faire craquer l’OM pour récupérer une partie de son salaire qu’il abandonne en signant à l’OL. Mais pour le moment, Pablo Longoria n’a aucune intention de craquer sur ce sujet très sensible.