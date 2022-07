OL : Une très mauvaise surprise au mercato pour Cherki ?

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Rayan Cherki n'a plus qu'une année de contrat, et la prolongation promise n'est toujours pas signée. L'OL peut-il craindre un départ en fin de mercato ?

Grand espoir de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki vient de vivre une saison difficile. Mis sur le côté, dans tous les sens du terme, par Peter Bosz, le meneur de jeu cherche sa place dans son club formateur. En plus de cela, il a connu une sérieuse blessure qui a mis un terme à sa saison dès le début de l’année 2022. Un coup dur qui ne devrait pas durer si Cherki parvient à répondre aux grandes attentes placées en lui. Le début de cette saison devrait donc être particulièrement décisif, car sa situation contractuelle n’est pas limpide. Les messages encourageants ne cessent de tomber, mais il n’y a toujours rien de signé entre le joueur de 18 ans et son club.

Selon nos informations, Rayan Cherki serait sur le point d’accepter l’offre de prolongation de l’OL. Le joueur voulait des garanties sportives. pic.twitter.com/5fVJDlCq5X — Parlons 2 Lyon (@Parlons_Lyon) June 30, 2022

Le mois d'août décisif pour Cherki ?

Le voilà donc dans sa dernière année de contrat, et l’été pourrait être beaucoup plus chaud que prévu. Dans la liste des joueurs à surveiller au mercato, le média américain ESPN se penche sur la situation de Rayan Cherki. Une preuve que celui qui était courtisé par le Real Madrid il y a quelques temps de cela intéresse encore du beau monde. Et surtout, tant que la prolongation avec l’OL n’est pas signée, la mauvaise surprise est possible. Celle notamment d’un départ dès cet été, si jamais le joueur estime qu’il va encore passer une saison sur le banc de touche, avec moins de matchs à disputer puisqu’il n’y aura pas de Coupe d’Europe au menu cette saison. Le mois d’août pourrait donc s’avérer tendu si la confiance venait à être rompue, surtout avec une seule année de contrat restante. Il faut dire que, si Peter Bosz doute de sa capacité à exploser rapidement, des clubs européens estiment que son potentiel est énorme, et que son prix d’achat en fin de mercato pourrait leur permettre de faire une très bonne affaire. Et à l’OL de pleurer encore une fois le départ précipité d’une de ses pépites ?