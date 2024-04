L'ASSE de retour en Ligue 1, l'OL se moque déjà

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Deuxième de Ligue 2, l'AS Saint-Etienne peut sérieusement envisager de faire son retour en L1 la saison prochaine. A Lyon, on attend que cela.

Grâce à une incroyable série depuis qu'Olivier Dall'Oglio a remplacé Laurent Battles sur le banc des Verts, l'ASSE est repassée à la deuxième place du classement de Ligue 2, synonyme d'accession directe en Ligue 1 en fin de saison. Même si la bataille fait rage avec le SCO, Saint-Etienne peut y croire et peut compter sur le soutien d'un Peuple Vert qui a enfin retrouvé le sourire après des années de déprime. L'AS Saint-Etienne peut également compter sur le soutien hautement improbable de son voisin et éternel rival, l'Olympique Lyonnais. Même si on a longtemps pensé en début de saison que le prochain derby ASSE-OL pourrait se jouer en Ligue 2, le retour possible des Verts dans l'élite fait le bonheur des supporters lyonnais, qui se régalent d'avance de retrouver la folie des derbys et en profitent pour troller un peu.

L'ASSE en Ligue 1, l'OL s'assure six points

Dans le quotidien régional Le Progrès, on apprend que 67% des supporters de l'Olympique Lyonnais sont satisfaits du « retour des derbys » la saison prochaine, du moins si l'AS Saint-Etienne finit le travail en Ligue 2. Et pour justifier ce résultant, nos confrères ont interrogé des fans de l'OL et des personnalités qui supportent Lyon sur leur choix d'être favorables à la montée de l'ASSE. Et là forcément, ça chambre beaucoup. « Je suis pour la remontée des Verts car les derbys me manquent. Le foot a besoin de rivalités. Ce derby fait partie de l’identité de l’OL. C’est le seul vrai derby en France. Le reste, c’est de la publicité, des rivalités télévisuelles. Les derbys participent à l’histoire du club. Le Groupama Stadium a besoin de ces matchs pour avoir une âme, comme Gerland à l’époque. Et c’est toujours bien de commencer un championnat avec 6 points assurés », s'amuse ainsi l'acteur Jérémy Lopez, dont on sait qu'il est fan acharné de l'Olympique Lyonnais.