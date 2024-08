OL ‍: Lepenant n'a pas trahi Nantes, affaire conclue ‍!

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Non retenu par l’Olympique Lyonnais, Johann Lepenant fait l’objet d’un accord avec le FC Nantes. Les Canaris sont proches de finaliser le prêt avec option d’achat du milieu de terrain, même si l'international Espoirs tricolore avait d’autres pistes susceptibles de tout faire capoter à la dernière minute.

Malgré la demi-finale contre l’Egypte ce lundi soir, Johann Lepenant n’est pas totalement focalisé sur les JO. Le milieu de l’équipe de France olympique, appelé par le sélectionneur Thierry Henry en tant que réserviste, a sûrement gardé contact avec son agent. Son avenir devrait se jouer dans les prochains jours si l’on en croit les récentes informations publiées. Dans les colonnes d’Ouest-France, on apprenait la semaine dernière que le milieu de l’Olympique Lyonnais se dirigeait vers le FC Nantes. Cependant, depuis 48 heures, la rumeur circulait de la présence de plusieurs concurrents dans ce dossier pour le club d'Antoine Kombouaré, au point même de faire douter de cette opération. Cependant, ce lundi, tout se débloque.

L'Equipe annonce en effet que les deux formations ont trouvé un accord pour un prêt avec une option d’achat estimée à 2,5 millions d’euros hors bonus. Et si le FC Nantes lève cette option d'achat en fin de saison, alors Johann Lepenant a déjà un contrat de quatre ans qui l'attend déjà du côté de la Beaujoire. Pour l'actuel joueur de l'Olympique Lyonnais, il s'agit surtout de se relancer après une saison très compliquée du côté de la capitale des Gaules. Lors du dernier exercice, marqué par une longue absence sur blessure, l’ancien joueur du Stade Malherbe Caen n’avait joué que six matchs, dont deux comme titulaire avec Lyon. Sous le maillot nantais, Lepenant veut relancer une carrière qui semblait à l'arrêt depuis sa signature à l'OL. Antoine Kombouaré, qui avait demandé à ses dirigeants de faire venir le natif de Granville, peut donc dormir tranquille, il a eu gain de cause.